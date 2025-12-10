به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تامی تابِرویل (Tommy Tuberville)، سناتور جمهوریخواه ایالت آلاباما، اعلام کرد عقبنشینی «آکادمی اسلامی آلاباما» از درخواست انتقال یک مدرسه به منطقهای پرتردد در شهر هوور (Hoover)، «پیروزی» محسوب میشود. این انصراف پس از آن صورت گرفت که کمیسیون برنامهریزی و کاربری اراضی هوور در نشست این هفته خود، با رأی ۷ بر صفر، توصیه کرده بود این طرح بهدلیل مغایرت با برنامه جامع توسعه بلندمدت منطقه «مِدو بروک» و همچنین وجود ابهامها و نگرانیها درباره ترافیک، ظرفیتپذیری و اسناد پشتیبان، رد شود.
پیش از این تصمیم، اعتراضهایی از سوی بخشی از ساکنان شهر و نیز مواضع تند تابِرویل علیه پروژه مطرح شده بود. با وجود پسگرفتن درخواست، مسئولان آکادمی، واکنشها و فضای ایجادشده را نادرست و گمراهکننده دانستند و تأکید کردند این فضاسازیها مأموریت آموزشی مدرسه را تحریف کرده است.
استیسی اَبدِیین، معاون مدرسه، با هشدار نسبت به پیامدهای این اظهارنظرها گفت چنین سخنانی «حتی دانشآموزان را در معرض خطر فوری قرار میدهد» و انتشار «افسانههای خطرناک درباره دانشآموزان و خانوادههای بیگناه» احتمال بروز خصومت، آزار و تهدید را افزایش میدهد.
تابِرویل که در برنامه رادیویی «رایتساید رِیدیو» سخن میگفت، بدون عقبنشینی از مواضعش، سیاستمدارانی را که بهگفته او «برای راضینگهداشتن همه» تلاش میکنند، مورد انتقاد قرار داد. وی گفت: «اگر میخواهید اینجا زندگی کنید، مشکلی نیست؛ بهشرطی که به قوانین ما پایبند باشید و ارزشهایی را که این کشور بر اساس آن ساخته شده، بپذیرید».
تابِرویل مدعی شد آمریکا دیگر نمیتواند «تهدید اسلامگرایی افراطی» را نادیده بگیرد و افزود: «ما اکنون در حال جنگ هستیم؛ در کشور خودمان، با افرادی از سراسر جهان».
سناتور جمهوریخواه در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: «در نهایت این مدرسه نباید اینجا باشد. ما کشوری یهودی-مسیحی هستیم و بر ارزشهای دینی و بنیانگذارانمان ایستادهایم و نمیخواهیم تغییر کنیم».
**************
پایان پیام/ 345