برگزاری مرثیه آفتاب؛ سوگواره بانوان آذری زبان در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سوگواره بانوان آذری زبان با عنوان «مرثیه آفتاب» به همت بخش آسیای مرکزی مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی، در رواق ملل حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.

این مراسم معنوی با برنامه‌هایی چون تلاوت قرآن کریم، شعرخوانی، بیان آداب زیارت و قرائت زیارت عاشورا و زیارت امین‌الله همراه بود.

سخنرانی اصلی: امامت، ستون دین

خانم علیزاده در سخنرانی خود با عنوان «حدیث رضوی» به تبیین جایگاه رفیع امامت در اسلام پرداخت. وی با استناد به آیات قرآن کریم، از جمله آیه ۵۹ سوره نساء و آیه ۱۲۴ سوره بقره، بر لزوم اطاعت از اولی‌الامر معصوم پس از پیامبر(ص) تأکید کرد.

وی همچنین به احادیث معتبری مانند حدیث ثقلین اشاره کرد و افزود: «امام، حجت خدا بر روی زمین و ریسمان میان آسمان و زمین است. همان‌گونه که جامعه بدون رهبر به هرج و مرج می‌گراید، دین نیز بدون امامت، هویت خود را از دست می‌دهد.»

علیزاده با بیان دیدگاه‌های روان‌شناختی و اجتماعی، امامت را پشتوانه‌ای معنوی و الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی دانست و از حضار خواست تا با مطالعه زندگی و سیره ائمه اطهار(ع) و الگوگیری از اخلاق آنان، پیوند خود را با این منبع هدایت زنده نگه دارند.

اجرای شعر و مداحی توسط خانم خیاله و ارائه نکاتی درباره آداب زیارت توسط خانم رقیه صادقی از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

این مراسم با قرائت زیارت عاشورا توسط خانم حیدرلی و دعا برای تعجیل در فرج حجت خدا، امام زمان(عج) به پایان رسید.

