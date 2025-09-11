به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس صالحی که بنا به دعوت رسمی همتای روسی خود برای شرکت در یازدهمین مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد و توسعه مناسبات فرهنگی به سن‌پترزبورگ سفر کرده است، شامگاه چهارشنبه همزمان با سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) در این مسجد تاریخی در شمال غرب روسیه حضور یافت.

مفتی راویل پانچایف رئیس اداره دینی مسلمانان سن‌پترزبورگ و شمال‌غرب روسیه در آغاز این آیین ضمن خوشامدگویی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به بیان تاریخچه‌ای از تأسیس مسجد جامع سن‌پترزبورگ و فراز و نشیب‌های فعالیت آن در دوره شوروی پرداخت.

مفتی پانچایف در نشستی صمیمی با صالحی و هیأت همراه نیز با اشاره به آخرین تحولات منطقه از جمله حمله رژیم صهیونیستی به قطر و تداوم تهدیدهای تل‌آویو علیه این کشور و همچنین ترکیه،‌اتحاد مسلمانان جهان در قبال رژیم اشغالگر قدس را خواستار شد.

رئیس اداره دینی مسلمانان سن‌پترزبورگ و شمال غرب روسیه با اشاره به فاجعه غزه و حملات مکرر رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه گفت: در اینجا این پرسش مطرح است که برخی کشورهای اسلامی کجا هستند؟، برخی از این کشورها تنها جنایات تل‌آویو را نظاره می‌کنند و منتظر هستند که ببینند بعد چه اتفاقی می‌افتد. حمله اسرائیل به قطر نشان داد که کشورهای اسلامی باید چشمان خود را بر واقعیت رویکرد تجاوزگری رژیم صهیونیستی بگشایند.

وی با اشاره به برگزاری مجمع بین‌المللی در سن‌پترزبورگ گفت‌: هدف از این رویداد سالانه این است که با برادران مسلمان خود همفکری کنیم که چگونه می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

مفتی پانچایف در ادامه با استقبال از ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران در گرامیداشت یک هزار و پانصدمین سال تولد پیامبر گرامی اسلام (ص)، گفت: باید این ابتکار با اقدامات عملی در جهان اسلام به رویدادی ماندگار تبدیل شود.

فرصت بی‌نظیر فراروی امت اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار گفت: سال ۱۴۴۷ هجری قمری (سال جاری) همزمان با یک‌هزار و پانصدمین سال تولد پیامبر گرامی اسلام (ص) و فرصتی بی‌نظیر فراروی امت اسلامی است که در میراث جاودان حضرت محمد (ص) تأمل و تعهد عملی خود را در زندگی بر اساس الگوی والای او تجدید کنند.

صالحی در این زمینه، دیدگاه مجمع جهانی فقه اسلامی مستقر در جده عربستان در تأیید این رویداد یادآور شد و گفت: این مجمع، این سال را رویدادی بسیار مهم در تاریخ بشریت و شایسته بزرگداشت می‌داند.

وی یادآور شد: در نشست اخیر وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی‌، قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران درباره بزرگداشت یک هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر (ص) تصویب و مقرر شد که کشورهای اسلامی، پویش‌هایی برای فهم دقیق از سنت‌ رسول گرامی اسلام (ص) شکل دهند، این مناسبت در یونسکو ثبت جهانی شود و این موضوع در نشست آتی سران کشورهای اسلامی طرح شود.

بازنمایی رؤیای نیل تا فرات رژیم صهیونیستی در تحولات اخیر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأیید سخنان مفتی سن‌پترزبورگ درباره لزوم اتحاد کشورهای اسلامی گفت: مسائل غزه و فلسطین که در حدود ۷۰ تا ۸۰ سال اخیر از موضوعات مهم جهان اسلام بوده است، در حدود سه سال اخیر تصویر جدیدی پیدا کرده است.

وی افزود:‌ شاید زمانی که گفته می‌شد صهیونیست‌ها به دنبال رؤیای نیل تا فرات هستند،‌ برخی آن را نوعی بزرگنمایی می‌دانستند اما اکنون کاملاً روشن است که رژیم صهیونیستی نه تنها به دنبال تحقق این هدف است بلکه به دنبال برتری مطلق در خاورمیانه و غرب آسیا هستند.

صالحی خاطرنشان کرد:‌ در گذشته برخی کشورها تصور می‌کردند که با پیوستن به روند صلح با اسرائیل، ‌می‌توانند به امنیت برسند و حال آن که امروز کشورهایی که به پیمان موسوم به ابراهیم پیوسته‌اند، اقدامات ضدامنیتی رژیم صهیونیستی را به وضوح می‌بینند.

وی ادامه داد: آشکار است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال تحقق نقشه جدیدی برای خاورمیانه هستند،‌مشابه اقدامی که در جنگ جهانی دوم انجام دادند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: در این شرایط، جهان اسلام و مسلمانان را خطر بزرگی تهدید می‌کند و کشورهای اسلامی باید رویکردی متحدانه را در پیش گیرند؛ اگر این کشورها موقعیت کنونی را درک نکنند رژیم صهیونیستی – که امام خمینی از آن به عنوان غده سرطانی یاد کردند- متوقف نمی‌ماند و آینده پرخطری را برای کشورهای منطقه رقم می‌زند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر چهارشنبه با هدف شرکت در یازدهمین مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد و رایزنی درباره توسعه مناسبات فرهنگی ایران و روسیه وارد سن‌پترزبورگ شد. وی در نخستین روز سفر خود با اولگا لوبیموا وزیر فرهنگ روسیه دیدار و درباره توسعه مناسبات فرهنگی دو کشور گفت‌وگو کرد.

مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۴۰۴) با حضور وزیران فرهنگ و نمایندگان ارشد بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین‌المللی برگزار می‌شود. نشست عمومی این مجمع قرار است پنجشنبه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه برگزار شود.

