جشنواره «نجوای تالش» با حضور ۱۷ گروه در میلاد پیامبر(ص) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اولین جشنواره فرهنگی هنری سرود با عنوان «نجوای تالش» هم‌زمان با سالروز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در راستای گرامیداشت هفته وحدت، با حضور ۱۷ گروه سرود متشکل از نونهالان و نوجوانان از مناطق مختلف شهرستان تالش در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان برگزار شد.

حجت‌الاسلام «مجتبی نورزاد» امام‌جمعه شهرستان تالش در این مراسم ضمن تبریک ولادت با سعادت پیامبر مهربانی‌ها حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت، بر لزوم ترویج و گسترش عرصه فرهنگ و هنر به‌ویژه هنر سرود تأکید کرد.

وی اظهار داشت: تشکیل گروه‌های فرهنگی هنری همچون سرود موجب تقویت باورهای دینی و گسترش فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و همچنین نقش‌آفرینی پررنگ نوجوانان و جوانان در این عرصه بسیار مهم خواهد بود.

امام‌جمعه تالش با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره افزود: جشنواره سرود «نجوای تالش» به منظور تربیت نسل جدید در عرصه فرهنگی هنری و ارتقای سطح کیفی آنان برگزار شده است. هدف اصلی ما شناسایی استعدادهای نونهالان و جوانان شهرستان و تربیت نسلی نو در عرصه فرهنگی هنری است.

حجت‌الاسلام نورزاد تصریح کرد: حمایت از گروه‌های سرود، همراهی آنان و ارتقای سطح کیفی فعالیت‌هایشان می‌تواند بستری فراهم کند تا این گروه‌ها که نمادی از فرهنگ اسلامی و آیین اصیل تالش هستند، در سطح استانی و ملی نیز بدرخشند.

محمدرضا اصولی، دبیر جشنواره فرهنگی هنری سرود «نجوای تالش» نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت هنر سرود در تقویت هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی گفت: برگزاری این جشنواره نقطه آغازی است برای حمایت و شناسایی استعدادهای بومی در حوزه موسیقی گروهی و همچنین ترویج فرهنگ و آیین ایرانی ـ اسلامی که نمایانگر وحدت و انسجام مردمان غیور تالش است.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ سرود، ارتقای سطح هنری گروه‌های سرود و ایجاد فضای رقابتی سالم میان هنرمندان نوجوان و جوان برگزار شد.

دبیر جشنواره نجوای تالش با بیان اینکه در اولین دوره این جشنواره ۱۷ گروه سرود متشکل از نونهالان و نوجوانان مناطق مختلف شهرستان تالش به رقابت پرداختند، افزود: در پایان این رقابت‌ها به گروه‌های برتر جشنواره جوایز ارزنده‌ای اهدا شد.

اصولی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از تمامی کسانی که در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره همکاری داشتند، گفت: در ابتدا تشکر ویژه می‌کنم از تلاش‌ها و زحمات امام‌جمعه محترم شهرستان و ستاد نمازجمعه تالش که در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره نقش مهمی داشتند. همچنین از عوامل اجرایی جشنواره، مربیان گروه‌ها و گروه‌های سرود که در اجرای اولین دوره این جشنواره با مجموعه «نجوای تالش» همکاری کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

