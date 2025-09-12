وداع همسر رهبر حماس با فرزند شهیدش + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان شبکههای اجتماعی ویدیویی منتشر کردهاند که همسر خلیل الحیه، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، را در حال وداع با پیکر فرزندش «همام الحیه» پس از مراسم خاکسپاری در دوحه، پایتخت قطر، نشان میدهد.
همام الحیه روز سهشنبه در پی بمباران رژیم صهیونیستی که مقر هیئت مذاکرهکننده حماس در دوحه را هدف قرار داد، به شهادت رسید.
مادر شهید در مراسم وداع گفت: خداوند تو را در جمع شهدا و صدیقین و در همراهی با پیامبر اکرم (ص) بپذیرد، و چه نیکو همنشینانی هستند.
وی افزود: سلام مرا به حاج ابوالعبد (اسماعیل هنیه)، همه مردم غزه، فرزندانم و همه عزیزان و خویشاوندانمان برسان.
وی همچنین از مردم قطر بابت همراهی و حمایتشان از خانوادهاش قدردانی کرد.
گفتنی است «همام» سومین پسر خلیلالحیه است که در عملیات ترور اسرائیل به شهادت رسیده، در حالیکه این رهبر برجسته حماس طی سالهای گذشته دهها تن از اعضای خانوادهاش را در حملات هوایی مختلف اسرائیل از دست داده است.
