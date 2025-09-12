افشای سناریوی ناکام اسرائیل؛ مخالفت موساد با تکرار مدل ترور هنیه در قطر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی «واشنگتنپست» به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داد که فرماندهی نظامی تلآویو قصد داشت با استفاده از سناریوی ترور اسماعیل هنیه رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، هیئت مذاکرهکننده حماس در شهر دوحه پایتخت قطر را هدف قرار دهد.
این روزنامه افزود که بر اساس گفته دو مقام اسرائیلی که خواستند نامشان فاش نشود، موساد با اجرای این عملیات در خاک قطر از طریق استفاده از مأموران میدانی برای ترور رهبران حماس مخالفت کرده است.
به گفته همین منابع، دلیل مخالفت موساد جلوگیری از آسیب دیدن رابطهای بود که این سازمان با قطر برقرار کرده بود، کشوری که میزبان حماس و میانجی مذاکرات آتشبس بین این جنبش و اسرائیل بود.
پس از ارائه این طرح و پیشنهاد، تردیدهای موساد درباره عملیات زمینی نهایتاً بر نحوه اجرای حمله و احتمال موفقیت آن تأثیر گذاشت و بازتاب مخالفت گستردهتری در داخل نهاد امنیتی اسرائیل با حملهای بود که نخستوزیر بنیامین نتانیاهو دستور آن را داده بود.
فرماندهی اسرائیل روز سهشنبه گذشته به جای بهکارگیری مأموران موساد به گزینه دوم متوسل شد و ۱۵ جنگنده را به پرواز درآورد که از دور ۱۰ موشک شلیک کردند.
در همین زمینه، کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که ارزیابیها در رژیم صهیونیستی نشان میدهد تلاش برای ترور رهبران ارشد حماس در دوحه به شکست فاحشی انجامیده است و دستگاه امنیتی شاباک در برنامهریزی و اجرای عملیات ناکام مانده است.
پیشتر، اسرائیل روز سهشنبه حملهای به پایتخت قطر انجام داد تا رهبران حماس را هدف قرار دهد. کانال ۱۲ اسرائیل پس از حمله اعلام کرد که هدف حمله، رهبران حماس در قطر از جمله خلیل حیه و زاهر جبّارین بودند، در حالی که آنها در حال برگزاری جلسهای برای بررسی پیشنهاد آتشبس آمریکایی در نوار غزه بودند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما