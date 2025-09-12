جنبش حماس: خلیل الحیه زنده است/ حمله اسرائیل ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس فلسطین اعلام کرد که «خلیل الحیه» رئیس این جنبش در غزه، نماز میت بر پیکر فرزندش که در حمله اخیر اسرائیل به دوحه به شهادت رسید، را اقامه کرده است.

در بیانیه حماس که عصر امروز جمعه منتشر شد، آمده است: پس از انجام تدابیر ویژه امنیتی در قطر، الحیه نماز میت بر پیکر همام فرزند شهیدش و دیگر شهدای سوءقصد تروریستی در دوحه را اقامه کرد.

رژیم اسرائیل در روز سه‌شنبه شهر دوحه پایتخت قطر را هدف حمله قرار داد. بر اساس گزارش شبکه ۱۲ عبری، این حمله در تلاش برای ترور رهبران حماس انجام شد و هدف آن چهره‌هایی چون «خلیل الحیه» و «زاهر جبارین» بود که در جلسه‌ای برای بررسی پیشنهاد آمریکا درباره آتش‌بس در غزه حضور داشتند.

حماس در روزهای اخیر از ارائه جزئیات درباره سرنوشت اعضای هیأت مذاکره‌کننده خود در دوحه خودداری کرده بود.

از سوی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه پنج شنبه، نشست اضطراری‌ برای بررسی حمله اسرائیل به دوحه برگزار کرد. اعضای شورا در بیانیه‌ای مطبوعاتی این حملات را محکوم کردند و تأسف عمیق خود را از کشته شدن غیرنظامیان ابراز داشتند، اما نامی از اسرائیل به عنوان عامل حمله نبردند.

۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله آمریکا با بیانیه‌ای که توسط انگلیس و فرانسه تنظیم شده بود موافقت کردند. در این بیانیه بر اهمیت توقف تنش‌ها، حمایت کامل از حاکمیت قطر و نقش کلیدی دوحه در تلاش‌های میانجی‌گرانه در منطقه تأکید شد.

