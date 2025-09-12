بازداشت ۱۵۰۰ فلسطینی در طولکرم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر مرکز فلسطینی دفاع از اسرا، حمله اخیر نیروهای رژیم اشغالگر به شهر طولکرم و بازداشت حدود ۱۵۰۰ شهروند فلسطینی از گروه‌های سنی مختلف را محکوم کرد و این اقدام را نمونه‌ای آشکار از «تروریسم دولتی» و نقض فاحش قوانین بین‌المللی دانست.

«لینا الطویل» مدیر مرکز فلسطینی دفاع از اسرا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به شهر طولکرم و بازداشت گسترده شهروندان غیرنظامی تحت پوشش اتهامات امنیتی واهی، نقض آشکار حقوق بشر و اصول حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

او تصریح کرد: این بازداشت‌ها، که شامل حدود ۱۵۰۰ فلسطینی از تمامی گروه‌های سنی است، نه تنها اقدامی غیرقانونی بلکه نوعی «آدم‌ربایی سازمان‌یافته» و رفتاری مشابه گروه‌های جنایتکار و باندهای تبهکاری است.

به گفته وی، چنین اقداماتی به هیچ وجه با میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های ژنو سازگار نیست.

الطویل خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از این بازداشت‌شدگان بدون ارائه اتهام مشخص و مستندات قانونی، به زندان منتقل می‌شوند که مغایر با تمامی موازین حقوقی و انسانی است.

وی در ادامه رژیم صهیونیستی را به عنوان «قدرت اشغالگر» مسئول تمامی نقض‌ها و جنایاتی دانست که علیه اسرای فلسطینی صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید مسئولیت خود را در قبال این شرایط بحرانی ایفا کنند.

همزمان با جنگ ویرانگر ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه که تاکنون بیش از 64 هزار شهید بر جای گذاشته است، مبارزان و جوانان فلسطینی در کرانه باختری نیز در بخش‌های مختلف آن از جمله نابلس، طولکرم، جنین و الخلیل به مقابله با نظامیان صهیونیست برخاسته‌اند و کرانه باختری شاهد موجی از تنش‌ها و درگیری‌های میدانی بین فلسطینیان و نظامیان اشغالگر و یورش به محله‌ها و بازداشت فلسطینیان است.

