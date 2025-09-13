به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین حمله رژیم صهیونیستی که تعدادی از رهبران فلسطینی را در پایتخت قطرهدف قرار داد محکوم کرد و به دولت و ملت قطر بهدلیل شهادت شماری از نیروهای امنیتی این کشور و همچنین به ملت فلسطین بهخاطر شهادت برخی از کادرهایش تسلیت گفت.
الوفاق در بیانیه خود تأکید کرد که این حادثه خائنانه نشان میدهد رژیم صهیونیستی به خطری برای همه کشورهای جهان بدل شده است، حتی برای کشورهایی که با آن روابط دارند؛ چرا که این رژیم نه به کسی احترام میگذارد، نه ارزشی برای قوانین بینالمللی قائل است و از زور بیمهار و رفتارهای هیستریک بدون پایبندی به حداقل معیارهای اخلاقی استفاده میکند.
این جمعیت افزود که حمله اخیر با چراغ سبز و تسهیل ایالات متحده صورت گرفته و مرحلهای تازه از بیاعتمادی و فروپاشی تکیهگاههای امنیتی در خلیج فارس را رقم زده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در توافقات امنیتی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا را بر میز مذاکره قرار میدهد.
الوفاق تأکید کرد که ملتهای منطقه چشمانتظار بازنگریهای جدی در حوزه امنیتی هستند؛ بازنگریهایی که منافع این ملتها را در اولویت قرار دهد، پلهای ارتباط با نیروهای بومی را تقویت کند، وحدت ملی را استوار سازد، مشکلات سیاسی داخلی را برطرف نماید و بدینوسیله جبهه داخلی را در برابر تهدیدات خارجی و طمعورزی قدرتهای بزرگ مصون بدارد و استقلال تصمیمگیری و حاکمیت واقعی کشورهای منطقه را تضمین کند.
