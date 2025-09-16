دوحه: ترامپ به ما اطمینان داده اسرائیل دوباره به قطر حمله نخواهد کرد!!!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز سه‌شنبه درباره دیداری که «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا امروز در دوحه با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر داشت، اظهار کرد: امیر قطر با وزیر خارجه آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک مشترک برای برقراری آتش‌بس در غزه را مورد بررسی قرار داد.

الانصاری در ادامه گفت: امیر قطر با وزیر خارجه آمریکا درباره پیامدهای حمله خائنانه اسرائیل به قطر گفت‌وگو کرد.

او افزود: در حال حاضر تمرکز ما بر دفاع از حاکمیت خود، پاسخ به این حمله خائنانه، اطمینان یافتن از تکرار نشدن آن و محاکمه عاملان آن است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد: پیام ما به نتانیاهو (نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) این است که نقض قوانین بین‌المللی هرگز ادامه نخواهد یافت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون «العربی» گفت: ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) به امیر قطر اطمینان داده که اسرائیل هرگز دوباره به قطر حمله نخواهد کرد.

الانصاری در ادامه نیز درباره اینکه دولت آمریکا ۵۰ دقیقه قبل از حمله رژیم صهیونیستی به قطر از آن مطلع بوده، گفت: ما با گزارش‌های رسانه‌ها کاری نداریم و مستقیم با آمریکا رایزنی می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از موضع کشورهای عربی و اسلامی در اعلام همبستگی با قطر قدردانی کرد.

او درباره مذاکرات غیرمستقیم میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی نیز گفت: با توجه به اصرار نتانیاهو بر حمله به کشور میانجی و ترور کسانی که با آنها در حال مذاکره است، در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که این مذاکرات واقعی باشند.

الانصاری افزود: در حال حاضر تا زمانی که بحث درباره تضمین حفظ حاکمیت و امنیت خود را به اتمام نرسانیم، هرگز درباره میانجی‌گری‌ها صحبت نخواهیم کرد.

