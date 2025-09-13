قطر در حمله به رهبران حماس شریک است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی رئیس تحریک بیداری امت مصطفی در پاکستان در سخنرانی نماز جمعه در لاهور گفت: در حالیکه جهان اسلام پر از سر و صدا درباره حمله به قطر است، اما متأسفانه درباره خون، ویرانی و اجساد غزه چنین واکنشی دیده نمیشود.
وی تأکید کرد که در حمله به رهبران حماس در قطر، خود قطر شریک اصلی است و همچنین محمد بن سلمان در این ماجرا دخیل است.
نقوی افزود: قطر، مصر، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی ابزارهایی در دست اسرائیل برای از بین بردن مقاومت هستند.
به گفته او، هفت کشور عربی برای دفاع از اسرائیل انتخاب شدهاند و در نگاه حاکمان عرب، پایان دادن به مقاومت حماس یک ضرورت سیاسی است.
نقوی گفت: قطر پایگاه آمریکا است، بنابراین این حمله در اصل حمله به حماس است و هرجا که حماس حضور داشته باشد، در خطر قرار دارد.
رئیس تحریک بیداری امت مصطفی اضافه کرد: تنها کسی که مقاومت کند مؤمن واقعی است، در حالیکه آنچه به نام صلح تبلیغ میشود در حقیقت استراتژی پذیرش اسرائیل و نشانهای از ذلت است.
وی هشدار داد که آمریکا و اسرائیل در حال آمادهسازی بازیهای جدید هستند، اما حاکمان مسلمان راه ذلت را نجات میپندارند.
به گفته او، این یک فریب آشکار است و ارتشی که سکوت یا سازش کند، در حقیقت ارتش ذلت و شریک دشمن است.
.............
پایان پیام/ 218
نظر شما