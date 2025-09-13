  1. صفحه اصلی
عالم شیعه پاکستان:

امت اسلامی کی بیدار خواهد شد؟

۲۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۲
کد خبر: 1726404
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان حمله اسرائیل به دوحه را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض جدی قوانین بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان حمله اسرائیل به دوحه را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض جدی قوانین بین‌المللی دانست.

وی تأکید کرد: ما از روز اول هشدار می‌دادیم که اسرائیل علاوه بر فلسطینیان مظلوم، برای سایر کشورهای منطقه نیز تهدید جدی است.

نقوی افزود: پس از حملات اسرائیل به لبنان، ایران، سوریه و یمن، حمله به قطر بسیار نگران‌کننده است. دنیا، به ویژه امت اسلامی، کی بیدار خواهد شد؟

وی همچنین بیان کرد که در این شرایط، ما همبستگی کامل خود را با قطر و مردم دوست آن اعلام می‌کنیم.
