به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان حمله اسرائیل به دوحه را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض جدی قوانین بین‌المللی دانست.

وی تأکید کرد: ما از روز اول هشدار می‌دادیم که اسرائیل علاوه بر فلسطینیان مظلوم، برای سایر کشورهای منطقه نیز تهدید جدی است.

نقوی افزود: پس از حملات اسرائیل به لبنان، ایران، سوریه و یمن، حمله به قطر بسیار نگران‌کننده است. دنیا، به ویژه امت اسلامی، کی بیدار خواهد شد؟

وی همچنین بیان کرد که در این شرایط، ما همبستگی کامل خود را با قطر و مردم دوست آن اعلام می‌کنیم.

