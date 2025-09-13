به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان در سخنانی هشدار داد که تلاش برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت لبنان به معنای از بین رفتن توان دفاعی کشور و باز شدن راه برای تهاجم زمینی جدید و بخشی از پروژه توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه است.

حسن عزالدین با اشاره به تجربه سال ۲۰۱۷ اظهار داشت که ارتش لبنان از توانمندی‌های مقاومت در مقابله با گروه‌های تکفیری بهره برده است؛ گروه‌هایی که به گفته وی تهدیدی وجودی و روی دیگر دشمن صهیونیستی محسوب می‌شوند.

وی افزود: بحث خلع سلاح مقاومت، تلاش خطرناکی است برای سلب توان لبنان در دفاع از خود. معادله روشن است؛ خلع سلاح یعنی تهاجم زمینی جدید و این تهاجم در چارچوب پروژه توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی قابل تصور است و این همان اتفاقی است که در سوریه رخ داد.

عزالدین تاکید کرد: این تسلیحات صرفاً امانت در دست رهبری حزب‌الله نیست، بلکه به عنوان امانتی در دست اکثریت مردم لبنان قرار دارد و لبنانی‌ها حاضر نیستند این امانت را تحویل دهند، زیرا آن را تضمین حفظ لبنان، وحدت و حاکمیت می‌دانند.

