بررسی ۳ رویکرد فلسفی، مأثور و تلفیقی در اخلاق عرفانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «مبانی و چارچوبهای اخلاق عرفانی» روز پنجشنبه اول آبانماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از پژوهشگران و طلاب سطوح عالی در مرکز تخصصی اخلاق دارالهدی وابسته به بنیاد هاد برگزار شد.
در این نشست تخصصی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر آذربایجانی به تبیین ماهیت «اخلاق عرفانی» پرداخت و با طرح پرسش محوری «آیا اخلاق عرفانی مضاف است یا مضافالیه؟» زمینهای برای واکاوی عمیق این مفهوم فراهم کرد. ایشان در ادامه سه معنای محتمل در تعریف اخلاق عرفانی را برشمرد و به تبیین تمایزات اساسی میان «اخلاق عرفانی» و «عرفان عملی» پرداخت.
در بخش دوم نشست، دکتر فاضلی با اشاره به ضرورت تدوین چارچوبهای روشمند، به مقایسه سه رویکرد اصلی پرداخت: اخلاق عرفانی فلسفی، اخلاق عرفانی مأثور و اخلاق عرفانی تلفیقی. وی با تأکید بر نیاز به توسعه ظرفیتهای جدید در این عرصه، به تحلیل رابطه «فاعل و فعل» و تفاوتهای محوری میان تمرکز بر «فاعلِ فعل» و «فعلِ فاعل» پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر فضلی در بخش پایانی، با تمرکز بر مضافالیه (عرفان)، به تبیین موضوعات و مسائل جدید در گرایش اخلاق عرفانی پرداخت. ایشان با اشاره به ترکیب دو دانش «عرفان هستیشناسانه (اخلاق نظری)» و «عرفان انسانشناسانه (اخلاق عملی)»، نقش این تلفیق در تدوین تعریف صحیح از گرایش اخلاق عرفانی را تشریح نمود.
در ادامه، برخی از شرکت کنندگان به بیان سؤالات و دیدگاههای تحلیلی خود پرداختند.
این نشست که با استقبال بیش از هفتاد نفر به صورت حضوری و مجازی همراه بود، با جمعبندی علمی دکتر آذربایجانی و اهدای گواهی مشارکت علمی به شرکتکنندگان به کار خود پایان داد.
