متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال عالم عامل و وارسته حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اکبر موسوی یزدی رضوان الله تعالی علیه که از سرمایه‌های معنوی و علمی حوزه مقدّسه قم بودند، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید؛ إنّا لله و إنّا إلیه راجعون.

آن فقید سعید، عمر شریف خویش را در طریق تحصیل و تدریس علوم آل محمد صلوات الله علیهم أجمعین و ترویج احکام نورانی اسلام سپری نمود و سال‌ها از محضر علمی و معنوی اکابر فقها و مراجع عظام، از جمله حضرات آیات عظام آقایان بروجردی، اراکی و امام راحل (قدس الله اسرارهم) بهره‌مند شده، و با وثاقت و دیانت والا، به عنوان عالمی مورد اعتماد همه اعاظم حوزه مقدّسه، مشار بالبنان بود.

حیات طیّبه آن بزرگوار، تجلّی‌گاه اخلاص، زهد و تواضع، و تدریس پربار ایشان در حوزه علمیه قم، میراثی گران‌بها برای اساتید، طلاب و فضلای حوزه به شمار می‌رود.

اینجانب، این مصیبت را به رهبر معظم انقلاب و مراجع معظم تقلید (دامت برکاتهم)، حوزه‌های علمیه، بیت مکرّم و فرزندان معزّز ایشان، تسلیت و تعزیت عرض نموده، از خداوند منّان، رحمت و رضوان الهی برای آن عالم ربّانی و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان محترم مسئلت می‌نمایم.

محسن فقیهی

۲۲ ربیع الأول ۱۴۴۷

شایان ذکر است که آیت‌الله سید علی‌اکبر موسوی یزدی از علمای حوزه علمیه قم، استاد فقه و اصول و مسئول دفتر وجوهات مقام معظم رهبری دیروز دوشنبه 24 شهریور 1404 پس از سال‌ها مجاهدت علمی و دینی دار فانی را وداع گفت.

