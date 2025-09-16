اعلام برنامه مراسم سالروز شهادت سید حسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی ضاهر» مسئول واحد فعالیت‌های رسانه‌ای حزب‌الله در یک کنفرانس خبری در مرکز فرهنگی شهرداری غبیری - تئاتر رسالات، جزئیات مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت «سید حسن نصرالله» و شهید «سید هاشم صفی‌الدین» دبیران کل سابق این جنبش را تشریح کرد.

طبق گزارش پایگاه خبری العهد، ضاهر اعلام کرد که شعار این مراسم، همانند روز تشییع باشکوه این شهداء، «ما بر عهد هستیم» (إنا علی العهد) خواهد بود.

وی افزود که مجموعه فشرده‌ای از برنامه‌ها و فعالیت‌ها از ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) آغاز خواهد شد و تا ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) ادامه خواهد داشت.

وی همچنین اعلام کرد که در ۲۵ سپتامبر، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به وقت محلی صخره روشه در بیروت با تصاویر این دو شهید بزرگوار روشن خواهد شد و برنامه‌های دریایی نیز همراه آن برگزار می‌شود.

شیخ ضاهر در ادامه اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (پنجم مهر) یک مراسم رسمی و مرکزی به صورت همزمان در کنار مرقدهای دبیران کل حزب الله برگزار خواهد شد که در آن، شیخ نعیم قاسم دبیرکل این جنبش سخنرانی خواهد کرد.

