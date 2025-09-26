نواف سلام خواستار بازجویی از برگزارکنندگان مراسم سالگرد سید حسن نصرالله شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام، نخست ‌وزیر لبنان، نسبت به آنچه در جریان برگزاری مراسم سالگرد سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب الله لبنان در منطقه «الروشه» در بیروت رخ داد، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، سلام در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اتفاقات رخ داده را نقض آشکار شروط تعیین شده در مجوز استانداری بیروت توصیف کرد و گفت در موافقت صادره مشخص شده بود که نورافشانی صخره الروشه چه از خشکی، چه از دریا و چه از هوا و نیز پخش هرگونه تصویر بر روی آن ممنوع است.

وی افزود به وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و دفاع دستور داده تا تمامی اقدامات لازم را برای بازداشت و بازجویی از مسئولان برگزاری این مراسم به عمل آورند.

نخست وزیر لبنان همچنین تصریح کرد: در کمترین سطح، آنچه رخ داد نقض تعهدات اعلام‌شده به برگزارکنندگان و حامیان آن‌ها، از جمله حزب‌الله، بوده و تخلفی جدید به شمار می‌رود که ممکن است بر اعتبار آنها در برابر دولت و نهادهای رسمی کشور تأثیرگذار باشد.

شایان ذکر است هواداران حزب ‌الله لبنان به مناسبت گرامی داشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و یاران وی، در مقابل صخره الروشه در بیروت گرد هم جمع شدند. در این مراسم صخره الروشه با تصاویر دبیرکل فقید حزب الله نورپردازی شد.

در این مراسم هواداران حزب الله لبنان پرچم‌های این حزب، برخی پرچم‌های لبنان و ایران و تصاویر وی به همراه هاشم صفی‌الدین، را به اهتزاز درآوردند.

