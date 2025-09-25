نمایش تصویر شهید سیدحسن نصرالله بر صخرهٔ معروف الروشه بیروت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله به مناسبت نخستین سالگرد شهادت دو دبیرکل شهید این جنبش، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، شامگاه امروز در منطقهٔ الروشه در بیروت مراسمی برگزار کرد که با حضور جمعی از فعالان اجتماعی، حزبی و خیل زیادی از مردم همراه بود.
در این مراسم، تصویر شهیدان بر صخرهٔ معروف الروشه نورافشانی شد؛ اقدامی نمادین که نشانهای از وفاداری و قدردانی نسبت به مسیر جهادی آنها در مبارزه با دشمن اسرائیلی و دفاع از لبنان به شمار میرود.
همچنین، صخره الروشه با تصاویری دیگر روشن شد که سید حسن نصرالله را در کنار سعد الحریری نخستوزیر پیشین لبنان و پدرش رفیق الحریری نخستوزیر فقید لبنان نشان میداد. افزون بر آن، تصویری از انگشت سید حسن و تصویری با شعار «إنّا علی العهد» نیز بر صخره نقش بست.
شرکتکنندگان در این مراسم با برافراشتن پرچمهای مقاومت و تصاویر دو سید شهید، بار دیگر بر پایبندی به خط مقاومت که آنها بنا نهاده بودند در برابر تجاوز اسرائیل و پروژههای عادیسازی در جهان عرب تأکید کردند.
همزمان با این رویداد، دهها قایق بر فراز آبهای ساحل الروشه حرکت کردند و پرچمهای مقاومت و تصاویر شهیدان را به اهتزاز درآوردند.
پیشتر حزبالله اعلام کرده بود که برنامهای گسترده از مراسم و فعالیتها به مناسبت اولین سالگرد شهادت دو دبیرکل خود از ۲۵ سپتامبر آغاز و تا ۱۲ اکتبر ادامه خواهد داشت.
همچنین در تاریخ ۲۷ سپتامبر مصادف با ۵ مهر ۱۴۰۴، مراسم رسمی و مرکزی همزمان در محل دفن سه دبیرکل حزبالله برگزار خواهد شد که با سخنرانی شیخ نعیم قاسم، دبیرکل کنونی حزبالله همراه خواهد بود.
بخشی دیگر از این برنامهها شامل برگزاری تجمعات مردمی در همه مناطق لبنان، همزمان با لحظهٔ شهادت سید حسن نصرالله در ساعت ۶:۲۱ عصر است.
