به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سومین بخش از آیین مشترک آغاز سال تحصیلی جامعه الزهرا(س) و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، پیام تصویری حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی پخش شد.

به گزارش خبرنگار ابنا، ایشان در ابتدای این پیام، ضمن حمد و ثنای الهی و درود بر انبیاء و ائمه معصومین (علیهم‌السلام)، تلاش‌های مدرسان، محققان، معلمان و پژوهشگران علوم الهی را که پرچم پرافتخار فرهنگ اسلامی و ایرانی را به اهتزاز درآورده‌اند، گرامی داشتند و از خداوند متعال خواستند حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و تمام مراکز فرهنگی را مورد هدایت ویژه خود قرار دهد.

حیات حوزه‌ها و دانشگاه‌ها، حیاتی فرشتگی است

این مرجع تقلید شیعیان در تبیین جایگاه علم و مراکز علمی فرمودند: «عالم زنده است به حیات انسانی. حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و همه این مراکز فرهنگی حوزوی و دانشگاهی، این‌ها به حیات انسانی زنده‌اند و حیات انسانی سبقه حیات فرشته‌ای دارد؛ یعنی از سِنخ فرشته‌هاست، نه در سِنخ حیات حیوانی».

ایشان با اشاره به اینکه هر جا سخن از علم است، سخن از ملکوت و ماورای طبیعت است، نه از مُلک و عالم ماده، تأکید کردند که حوزه‌ها و دانشگاه‌ها باید ماورای طبیعی بیندیشند و فکر کنند.

علم، رفیق‌پذیر است نه رقابت‌کننده

حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه به بیان نورانی از امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (سلام الله علیه) به عنوان سخنگوی «سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی» استناد کردند و در تفسیر حقیقت علم فرمودند: «اصل علم از سنخ ملکوت است، نه از سنخ عالم طبیعت. اینچنین فرمود: کل وعاء یضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. فرمود علم یک موجود طبیعی نیست، امری ملکوتی است».

ایشان در توضیح این بیان افزودند: «حقیقت علم آن است که رقابت نمی‌کند، بلکه رفیق‌پذیر است. هرگز علم وارد جایی شد، جای مطلب دیگر را تنگ نمی‌کند. رفیق‌پذیر است، نه رقابت‌کننده. علم اینچنین است، روح اینچنین است».

این مفسر برجسته قرآن کریم در پایان، ضمن دعا برای مسئولان و رهبر معظم انقلاب، ابراز امیدواری کردند که نظام اسلامی به ظهور اصیل و اصلی صاحب آن، حضرت ولی عصر (عج)، متصل گردد و از تلاش‌های همه حاضران در مراسم قدردانی نمودند.

