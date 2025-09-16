به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین فاضل، مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، به عنوان دومین سخنران در آیین مشترک آغاز سال تحصیلی جامعه الزهرا(س) و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، به ایراد سخن پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود، تحصیل علم در مکتب اسلام را امری بدون محدودیت زمانی، جنسیتی و جغرافیایی دانست و اظهار داشت: «اُطلُبُوا العِلمَ وَلَو بِالصّین» نشان میدهد که علم مرز نمیشناسد و «اُطلُبُوا العِلمَ مِنَ المَهدِ إلَی اللَّحَدِ» بیانگر نامحدود بودن زمان آن است. از این رو، آغاز سال تحصیلی امری نمادین است، چرا که تحصیل و تدریس در حوزههای علمیه هیچگاه متوقف نمیشود، هرچند ممکن است شکل و کیفیت آن تغییر کند.
انقلاب اسلامی، جایگاه حوزههای خواهران را ارتقا داد
مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، با اشاره به نقش بیبدیل این حوزهها در چهار دهه اخیر، این مهم را مرهون انقلاب اسلامی و عنایت رهبران نظام دانست و گفت: «به مدد انقلاب و به لطف و عنایت امام راحل و رهبر معظم انقلاب، به جایگاه و نقشآفرینی حوزههای علمیه خواهران نگاه دیگری شد». وی این جریان را «پدیدهای مبارک» خواند که به یمن انقلاب اسلامی شکل گرفته است.
حجتالاسلام فاضل تأکید کرد: «امروز نقش بانوان طلبه در عرصه حکمرانی و حکمتداری بیبدیل است و همانطور که رهبری فرمودند، به کمک نظام آمدهاند».
رسالت مشترک ارکان حوزه در آغاز سال تحصیلی
ایشان با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی جدید متوجه ارکان مختلفی است، وظایف هر یک را برشمرد:
- طلاب:
رکن اصلی و «شاهفرد» این قصه هستند که باید خود را برای یک دوره تحصیلی جدید آماده کنند تا بتوانند بیش از پیش مثمر ثمر باشند.
- اساتید:
سال جدید برای اساتید، یک تجدید عهد و شروعی جدید است. ایشان با بیان اینکه اساتید با نسلی مواجه هستند که دنیای متفاوتی دارد و میخواهد زودتر به نتیجه برسد، تأکید کرد: «اساتید نقش محوری در به فعلیت درآمدن این ظرفیت و سرمایه انسانی دارند و باید این فرصت را برای تربیت فضلای برجسته جدی بگیرند».
- مدیران و کادر مدارس:
وظیفه مدیران، مهیا کردن بهترین شرایط برای تحصیل و تربیت است. ایشان آشنایی با فضاهای جدید مانند هوش مصنوعی و برخورداری از امکانات و تکنولوژیهای نوین آموزشی را برای مدیران الزامی دانست تا بتوان از سرمایه انسانی در کوتاهترین زمان به بهترین وجه بهرهبرداری کرد.
- شورای سیاستگذاری:
این شورا نیز مسئول است و باید با شناخت بهتر دنیای جدید و اقتضائات نسل نو، تصمیماتی اتخاذ کند که به شکوفایی استعدادها کمک کرده و این سرمایهها را زودتر در اختیار نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دهد.
طهارت نفس؛ کلید بهرهمندی از فیوضات الهی
حجتالاسلام فاضل در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به طلاب گفت: «اگر قرار است به قله برسیم، راهی جز اقتدا به پیغمبر و اهل بیت(ع) نیست». وی با اشاره به آیه تطهیر، شرط مؤثر واقع شدن و ارائه خدمات بیشتر را طهارت نفس دانست و افزود: «هرچه تطهیر بیشتر، برخورداری از فیض حق بیشتر. این راهی است که پیشینیان ما رفتهاند و تجربههای خوبی داشتهاند».
فضل عالم بر عابد
مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با استناد به روایات، برتری جایگاه عالم بر عابد را یادآور شد و تصریح کرد: «عابد تمام تلاشش این است که خود را نجات دهد، اما عالم نه تنها خود را نجات میدهد، بلکه سبب نجات دیگران هم خواهد شد». وی افزود روایتی وجود دارد که خداوند در روز قیامت به علما نظر لطف کرده و به آنان خیر کثیر عطا میکند، چرا که در دنیا سختیهای مسیر علم را متحمل شدهاند.
ایشان در پایان با اشاره به رشد آمار پذیرش در مقاطع مختلف تحصیلی حوزههای خواهران نسبت به سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که این امر به تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحویل دادن مجتهدین به جامعه» کمک کند و زمینههای لازم برای فعالیت بیشتر این ظرفیت عظیم فراهم گردد.
