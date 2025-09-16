آیت الله اعرافی: پیامبر(ص) گشاینده درهای بسته معرفت بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله اعرافی، رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران و مدیر حوزه‌های علمیه کشور، به عنوان سخنران پایانی در آیین مشترک آغاز سال تحصیلی جامعه الزهرا(س) و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، به ایراد سخن پرداخت.

به گزارش خبرنگار ابنا، ایشان در ابتدای سخنان خود، ضمن گرامیداشت ایام میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) و همچنین سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم، سال تحصیلی جدید را به همه طلاب، اساتید و مدیران دو نهاد بزرگ حوزوی خواهران تبریک گفت.

پیامبر اکرم(ص) از منظر نهج‌البلاغه

آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه در یکهزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم(ص) قرار داریم، محور اصلی سخنان خود را تبیین شخصیت آن حضرت از منظر نهج‌البلاغه قرار داد. وی با بیان اینکه امیرالمؤمنین(ع) در بیش از ۴۰ موضع از نهج‌البلاغه به وصف پیامبر(ص) پرداخته‌اند، این مجموعه را یک «منظومه معرفتی» و «مجموعه‌ای جذاب» در پیامبرشناسی توصیف کرد. ایشان از اساتید و مسئولان حوزه‌های خواهران خواست تا در سال جدید، فصلی ویژه برای آشنایی با پیامبر(ص) از منظر نهج‌البلاغه بگشایند.

رئیس حوزه‌های علمیه کشور با قرائت خطبه‌ای از نهج‌البلاغه، به تشریح برخی از ویژگی‌های پیامبر(ص) پرداخت:

الخاتم لما سبق:

ایشان خاتم پیامبران در سلسله زمانی بودند، اما در رتبه و جایگاه نخست قرار داشتند. تأخیر در بعثت ایشان به دلیل نیاز بشر به آمادگی برای دریافت گنجینه عظیم معارف قرآن و سنت بود. الفاتح لما انغلق (گشاینده درهای بسته):

این ویژگی یکی از عمیق‌ترین اوصاف پیامبر(ص) است. آیت الله اعرافی تأکید کرد: «پیامبری که دروازه‌هایی گشود که بسته بود... وجود پیامبر و قرآن کریم کلیدی بود که دریچه‌های تازه‌ای به آسمان گشود. راه‌های جدیدی را جلوی پای بشریت نهاد». وی رسالت حوزه‌های علمیه را نیز همین گشودن درهای نو به روی جهان معاصر دانست. معلن الحق بالحق:

پیامبر(ص) هم محتوای حق را آوردند و هم از روش‌های حق و شایسته برای ابلاغ آن استفاده کردند. ایشان در پایین‌ترین رتبه قدرت‌های آن زمان برانگیخته شدند، اما با بیان حقایق و به کارگیری شیوه‌های نافذ، در کمتر از ربع قرن تمام معادلات را تغییر داده و تمدنی نو برپا کردند.

انس با نهج‌البلاغه؛ وظیفه طلاب

آیت الله اعرافی با اشاره به جنبه‌های ادبی و حماسی نهج‌البلاغه، انس با این کتاب شریف را وظیفه طلاب خواهر دانست و فرمود: «خواهران بزرگوار نهج‌البلاغه رو کنار دستشون در سبد مطالعه هر روزشون باید قرار بدن. هم معرفتتون رو افزایش میده، هم ادبیاتتون رو تربیت می‌کنه و هم یک شور و شوق و حماسه و ذوق معنوی در انسان می‌آفریند».

چهار توصیه راهبردی برای سال تحصیلی جدید

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در پایان سخنان خود، ضمن تشکر از مدیران و کارکنان جامعه الزهرا(س) و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، چند نکته راهبردی را مورد تأکید قرار داد:

استمرار گفتمان «حوزه پیشرو و سرآمد»:

این پیام باید در تمام نظامات علمی، تربیتی و تبلیغی حوزه‌های خواهران جریان یابد و به خط راهنمای اصلی تبدیل شود. تسلط بر فناوری‌های نوین:

ایشان با اشاره به تحولات سریع در حوزه هوش مصنوعی و علوم شناختی، تأکید کرد: «تمام آینده ما به این‌ها گره خورده و ما باید بر این‌ها مسلط بشیم و ضمن پرهیز از آسیب‌ها، از اون‌ها حداکثر بهره رو ببریم». نقش تمدنی حوزه خواهران در حکمرانی جدید:

آیت الله اعرافی تصریح کرد: «حوزه خواهران در حکمرانی دنیای جدید، نقش بزرگ و تمدنی داره. حکمرانی در قلمروی جهان جدید و حکمرانی در حوزه زن و خانواده. این پرچمش دست شماست». پاسخگویی به نیازهای عمومی و نخبگانی:

حوزه خواهران باید هم به نیازهای توده‌های مردم پاسخ دهد و هم نیازهای ویژه نخبگانی را برآورده سازد. این امر مستلزم آن است که در آینده شاهد حضور متکلمان، مفسران و فقیهان بزرگ از میان بانوان در سطحی وسیع‌تر باشیم.

