انتشار سیمای شهید نصر الله در کتاب خاطرات فرزندش

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدمهدی نصرالله» فرزند شهید «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزبالله لبنان در گفتوگویی با پایگاه خبری «العهد» از روند شکلگیری کتاب تازه خود تحت عنوان «خاطراتم با پدرم» (زکریاتی مع أبی) سخن گفت.
به گفته او، تدوین اولیه این اثر تنها چهار روز به طول انجامیده و روزانه ۱۶ ساعت برای بازنویسی و ثبت خاطرات زمان صرف کرده است، هرچند مرحله ویرایش و آمادهسازی نهایی بیش از یک ماه زمان برده است.
وی اذعان داشت که نوشتن درباره شخصیتی با جایگاه و عظمت پدرش کاری دشوار و پر از غصه بوده است، زیرا هر خاطره با اشک و بغض همراه میشد.
او توضیح داد که کوشیده است با حفظ سادگی واژهها، تصویر واقعی و صمیمی از دوران کودکی و رابطه پدر و فرزند بهویژه در خانه، مدرسه و زندگی روزمره ارائه دهد.
کتاب خاطرات شهید سید حسن نصرالله محمدمهدی نصرالله تأکید کرد: نزدیکترین خاطرات به قلب من، آن لحظاتی است که پدرم با مهربانی جویای احوال من میشد، در کنار درسم حضور داشت و حتی زمانی که از عشق و علاقهام به او میگفتم، با همان کلمه پاسخ میداد.
او افزود که بسیاری از این خاطرات در جمع خانوادگی یا در خلوت خصوصی با پدرش رقم خورده است.
به گفته او، از برجستهترین بخشهای کتاب فصلی با عنوان «مرا بیدار نکن» است که نشان میدهد چگونه سید حسن نصرالله شخصاً صبحانه فرزندش را آماده میکرد تا برای رفتن به مدرسه آماده شود. این روایتها به گفته نویسنده، چهرهای متفاوت و کمتر شناختهشده از سید مقاومت را به نمایش میگذارد.
وی خاطرنشان کرد که هدف اصلی کتاب، نشان دادن بُعد تربیتی و انسانی شخصیت سید حسن نصرالله در فضای خانوادگی و دور از سیاست و رسانه است تا مردم بیش از پیش با جنبههای عاطفی و انسانی او آشنا شوند.
محمدمهدی نصرالله در پایان از طرحهای مشابه خانواده برای معرفی همهجانبه شخصیت شهید سید حسن نصرالله خبر داد و گفت این پروژهها ممکن است به صورت مکتوب، دیداری یا شنیداری عرضه شوند، چرا که خانواده خود را مسئول حفظ و انتقال این سیره میداند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما