اسامه بن لادن محصول آمریکا بود/ جهان اسلام باید اتحادی مشابه ناتو تشکیل دهد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در گفت‌وگویی تلویزیونی تأکید کرد که اسامه بن لادن "محصول آمریکا" بود و او را شخصاً رئیس وقت سازمان سیا از سودان آورد.

وی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه اظهار داشت: حمله اسرائیل به قطر با رضایت آمریکا انجام شد و مسلمانان باید این واقعیت را درک کنند و میان «دوست‌نما و دشمن واقعی» تفکیک قائل شوند.

آصف افزود: جهان اسلام باید اتحادی مشابه ناتو تشکیل دهد. من از نشست کشورهای اسلامی ناامید نشدم. رهبری حماس نیز با خواست آمریکا در قطر حضور داشت و حمله اخیر به همین دلیل با موافقت واشنگتن صورت گرفت. این یک حادثه بزرگ است و زمان خواهد برد، اما قطعاً تبعاتی خواهد داشت.

وزیر دفاع پاکستان همچنین خاطرنشان کرد: نباید دچار سوءتفاهم شد، همه این وقایع با رضایت آمریکا رخ می‌دهد. در سوریه هم حکومت با اراده آمریکا روی کار آمد، اما اسرائیل باز هم به این کشور حمله می‌کند.

وی در ادامه گفت: امروز در آمریکا و غرب موجی از افکار عمومی علیه اسرائیل شکل گرفته است. این تحولات می‌تواند تهدیدی جدی‌تر برای تل‌آویو باشد تا آنچه در میدان نبرد رخ می‌دهد.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

