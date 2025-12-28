نشست اضطراری اتحادیه عرب برای مقابله با پروژه اسرائیل در قبال سومالی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه عرب روز یکشنبه نشستی اضطراری در مقر خود در قاهره، مصر، برگزار کرد تا به بهرسمیتشناختن منطقه سومالیلند توسط رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهد. سومالیلند، منطقهای در شمال غربی کشور سومالی در شرق آفریقا است که از سال ۱۹۹۱ خود را مستقل اعلام کرده، اما هیچگاه بهطور رسمی بینالمللی بهرسمیت شناخته نشده است.
در این نشست نمایندگان اتحادیه عرب این اقدام اسرائیل را نه بهعنوان یک حرکت دیپلماتیک مستقل، بلکه «توهین مستقیم به نظم منطقهای، امنیت ملی عربها و اصول بنیادین حقوق بینالملل» توصیف کردند. آنها تأکید کردند که این تصمیم میتواند به تحولات خطرناکی در خلیج عدن و دریای سرخ منجر شود و وحدت سومالی را تهدید کند.
سفیر فلسطین در اتحادیه عرب، محمد العقلوک، اقدام اسرائیل را «غیرقانونی و تحریکآمیز» خواند و گفت که این کشور با چنین رفتارهایی به دنبال تضعیف صلح و امنیت منطقهای است. او خواستار اتخاذ اقدامات قانونی، سیاسی و اقتصادی هماهنگ علیه اسرائیل شد و هرگونه طرح جابهجایی اجباری فلسطینیها را بهطور مطلق رد کرد.
نماینده دائم سومالی در اتحادیه عرب، علی عبدی آواری، نیز اقدام اسرائیل را «باطل و بیاعتبار» دانست و تأکید کرد که سومالیلند همچنان بخشی از جمهوری فدرال سومالی است و هیچ تصمیم یکجانبهای نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد. او هشدار داد که این اقدام اسرائیل بخشی از طرحی گسترده برای ایجاد بیثباتی و تشویق حرکتهای جداییطلبانه در منطقه است.
اقدام اسرائیل در بهرسمیتشناختن سومالیلند که در ۲۶ دسامبر انجام شد، با واکنش شدید کشورهای عربی و اسلامی، اتحادیه آفریقا و ترکیه مواجه شد. این اقدام برخلاف قوانین بینالمللی و اصول دیپلماتیک است و بسیاری آن را دخالت آشکار در امور داخلی سومالی میدانند. حتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که حاضر به پیروی از این اقدام اسرائیل نیست و شناخت این منطقه را فعلا نخواهد پذیرفت.
