به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بزرگ ستایشگران آلالله با حضور ۱۰۰ مداح برجسته کشور، به همت هیئت رزمندگان اسلام با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و خانه مداحان در مشهد مقدس برگزار شد.
مرتضی طاهری رئیس خانه مداحان در همایش ستایشگران آلالله با اشاره به برکات گردهمایی مداحان گفت: این همایش بیش از هر چیز فرصتی است برای هماندیشی، انتقال تجربه بین نسلهای مختلف مداحی و تقویت همبستگی در جامعه ستایشگران اهلبیت (ع). مهمترین دستاورد چنین رویدادهایی، شکلگیری رفاقت، انسجام و همافزایی میان نسلهاست.
او در ادامه با تقدیر از هیئت رزمندگان اسلام و همکاران فرهنگی افزود: همراهی هیئت رزمندگان اسلام، خانه مداحان و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در این رویداد، نمونهای موفق از همکاری میان نهادهای فرهنگی کشور است که ثمرات ارزشمندی برای ارتقای جایگاه مداحی در جامعه خواهد داشت.
گفتنی است؛ همایش بزرگ ستایشگران آلالله با حضور ۱۰۰ نفر از مداحان برجسته تهران، شهرستانها و خراسان رضوی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۶ و ۲۷ شهریورماه) در مشهد مقدس در حال برگزاری است. این رویداد فاخر به همت هیئت رزمندگان اسلام و با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و خانه مداحان برنامهریزی شده است.
ویژهبرنامه اختتامیه همایش، پنجشنبه شب (شب جمعه) از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۴ در ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد برگزار خواهد شد. در این مراسم، جمعی از مداحان برجسته به مدیحهسرایی خواهند پرداخت و فضای معنوی حرم مطهر امام رضا (ع) را به عطر دعا و ذکر معطر میسازند.
همایش بزرگ ستایشگران آلالله، که با محوریت هیئت رزمندگان اسلام و با همراهی نهادهای فرهنگی برگزار میشود، بستری برای تقویت جایگاه مداحی، تکریم خانواده و احیای ارزشهای اهلبیت (ع) در جامعه اسلامی خواهد بود.
...............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما