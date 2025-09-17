به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از الحدث، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ ، بعلبک در شرق لبنان شاهد حمله هوایی رژیم صهیونیستی بود که در جریان آن دو تن از فرماندهان تیپ رضوان حزب‌الله، «حسین شریف» و «کمال رعد»، به شهادت رسیدند.

یک منبع میدانی اعلام کرد که حسین شریف، رزمنده مقاومت «حاج اکبر» و کمال رعد، مالک یک مغازه در بعلبک، در نتیجه بمباران محله العسیره هدف قرار گرفتند و جان خود را فدا کردند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز گزارش داد که پهپاد اسرائیلی خودرویی را در شرق این کشور هدف قرار داده و در این حمله، دو نفربه شهادت رسیده‌اند.

بر اساس اعلام الحدث، حسین شریف عضو نیروی رضوان حزب‌الله بوده است



خبرگزاری ابنا تا لحظه انتشار این خبر نمی تواند خبر شهادت این دو نفر را به صورت مستقل تایید کند و این خبر هنوز توسط منابع معتبر تایید نشده است.

..............................

پایان پیام/