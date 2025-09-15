یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک شهروند لبنانی در شامگاه یکشنبه در پی حمله پهپادی ارتش اسرائیل به خودرویی در شهرک برج قلاویه در جنوب لبنان به شهادت رسید.

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله هوایی دشمن اسرائیلی به خودرویی در شهرک برج قلاویه به شهادت یک نفر انجامید.

این حمله در حالی صورت گرفت که دو روز پیش نیز یک شهروند در حمله مشابه اسرائیل به شهرک عیترون شهید شد. همچنین هفته گذشته حملات هوایی اسرائیل در شرق لبنان دست‌کم ۵ شهید برجای گذاشت. ارتش اسرائیل مدعی است این حملات مواضع حزب‌الله را هدف قرار داده است.

از اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴ اسرائیل جنگی گسترده علیه لبنان به راه انداخت که بیش از ۴ هزار شهید و حدود ۱۷ هزار زخمی بر جای گذاشت. هرچند در نوامبر ۲۰۲۴ توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل امضا شد، اما تل‌آویو تاکنون بیش از ۳ هزار بار این توافق را نقض کرده است. بنا به آمار رسمی این نقض‌ها به شهادت دست‌کم ۲۷۰ نفر و زخمی شدن ۶۱۰ نفر انجامیده است.

طبق مفاد توافق، حزب‌الله باید از منطقه جنوب رودخانه لیطانی عقب‌نشینی کرده و سلاح تنها در اختیار نیروهای رسمی لبنانی باقی بماند. در مقابل، اسرائیل متعهد به توقف عملیات نظامی و عقب‌نشینی از مناطق اشغالی اخیر شد، اما همچنان نیروهای خود را در پنج تپه جنوبی حفظ کرده و روزانه حملات هوایی متعددی را انجام می‌دهد.

اسرائیل علاوه بر لبنان، دهه‌هاست فلسطین و بخش‌هایی از سوریه را نیز در اشغال خود نگه داشته و حتی از پذیرش راهکار تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس شرقی بر مرزهای پیش از ۱۹۶۷ سر باز می‌زند.

