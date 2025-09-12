شهادت یک نفر در حمله پهپاد اسرائیلی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان شامگاه جمعه اعلام کرد که در پی حمله یک پهپاد اسرائیلی به شهرک عیترون در جنوب این کشور، یک نفر به شهادت رسید.

براساس این گزارش، پهپاد اسرائیلی منطقه «الضهور» در شهرک عیترون را هدف قرار داد که منجر به شهادت یک شهروند غیرنظامی شد.

این حادثه یک روز پس از آن رخ داد که یک پهپاد اسرائیلی با حمله به یک موتورسیکلت در شهرک البازوریة یک نفر را به شهادت رساند و پنج تن دیگر را در حمله‌ای جداگانه به شهرک کفر دونین زخمی کرد.

همچنین دوشنبه گذشته در سلسله حملات هوایی اسرائیل به منطقه بقاع و جرود الهرمل، پنج نفر شهید و چند تن دیگر زخمی شدند که حزب‌الله اعلام کرد همگی از نیروهایش بودند.

طبق آمار رسمی، اسرائیل از زمان توافق آتش‌بس با حزب‌الله در نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۳ هزار بار آن را نقض کرده است که در نتیجه آن حدود ۲۷۰ شهید و ۶۰۸ زخمی بر جای گذاشته است.

در همین حال، دولت لبنان اخیرا طرحی پنج مرحله‌ای برای حصر سلاح در دست دولت و خلع سلاح حزب‌الله به تصویب رسانده و «نواف سلام» نخست وزیر لبنان خواستار حمایت بیشتر آمریکا برای اجرای آن شده است. با این حال، حزب‌الله تأکید کرده است که تنها در صورت خروج اسرائیل از خاک لبنان، توقف تجاوزات و آزادی اسرا حاضر به کنار گذاشتن سلاح خواهد بود.

