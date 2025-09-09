حمله پهپادی اسرائیل به خودرویی در جنوب بیروت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، یک پهپاد اسرائیلی شامگاه دوشنبه خودرویی را در نزدیکی مسجد محله زاروت، واقع بین دو شهر الجیه و برجا در منطقه اقلیم‌الخروب، هدف قرار داد. این منطقه در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب بیروت قرار دارد.

منابع رسمی اعلام کردند که این حمله، ساعاتی پس از مجموعه‌ای از حملات هوایی اسرائیل به شرق لبنان صورت گرفت که به گفته وزارت بهداشت لبنان، منجر به شهادت پنج نفر شد.

ارتش اسرائیل مدعی شده بود که این حملات مواضع متعلق به حزب‌الله را هدف قرار داده‌اند.

.............................

پایان پیام/ 167