ایران تصمیم اکوادور در تروریستی خواندن سپاه پاسداران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمهوری اسلامی ایران، تصمیم غیرقانونی و غیرموجه اکوادور در متهم‌کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تروریسم را محکوم کرد.

«زهرا ارشادی» معاون وزیر و مدیرکل امور قاره آمریکا در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: تصمیم دولت اکوادور که برخلاف عرف و قوانین بین‌المللی و تحت دیکته‌ها و فشارهای رژیم صهیونیستی اشغالگر و آمریکا اتخاذ شده، نه‌تنها به روابط دوجانبه میان اکوادور و ایران آسیب جدی می‌زند، بلکه سابقه‌ای خطرناک در روابط میان کشورها ایجاد می‌کند و مسئولیت بین‌المللی بزرگی بر عهده دولت اکوادور خواهد گذاشت.

وی تأکید کرد: کارزار بی‌پایه آمریکا برای وادار کردن کشورها به تروریستی خواندن نیروهای مسلح ایران هیچ تأثیری بر اراده پاسداران وطن برای دفاع از موجودیت ایران و حفظ امنیت ملی کشور نخواهد داشت.

ارشادی افزود: سپاه پاسداران یک نهاد حکومتی برخاسته از ملت ایران است که مشروعیت خود را از قانون اساسی و اراده مردم ایران می‌گیرد.

او خاطرنشان کرد که سپاه پاسداران در کنار سایر نیروهای مسلح، با تمام قدرت و عزت وظیفه حفظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور را انجام خواهد داد.

دولت اکوادور دیروز سه‌شنبه سپاه پاسداران ایران، جنبش حماس و حزب‌الله لبنان را سازمان‌های تروریستی و باندهای جنایتکار سازمان‌یافته اعلام کرد.

«دانیل نوبوآ» رئیس‌جمهور اکوادور مدعی شد که حزب‌الله و حماس، تهدیدی برای مردم اکوادور، نظام موجود و حاکمیت و تمامیت کشور هستند و سپاه پاسداران را نیز سازمان تروریستی مداخله‌گر در اکوادور خواند.

او این ادعا را به اسناد ارائه‌شده از سوی مرکز ملی اطلاعات اکوادور (CNI) به ریاست‌جمهوری استناد داد که در آن نسبت به حضور و فعالیت احتمالی این گروه‌ها در آمریکای جنوبی و ارتباط آن‌ها با شبکه‌های جنایی در اکوادور هشدار داده شده بود.

