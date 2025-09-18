به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دیدهبان حقوقبشر، نیروهای اسرائیلی –که از پایان سال گذشته بخشهایی از جنوب سوریه را اشغال کردهاند– به ارتکاب نقضهای گسترده علیه غیرنظامیان از جمله آوارگی اجباری که مصداق جنایت جنگی دانسته شده است، متهم کرد.
این سازمان در گزارشی تازه اعلام کرد: نیروهای اسرائیلی خانهها را مصادره و تخریب کرده، ساکنان را از اموال و معیشت خود محروم ساخته و آنها را بهطور خودسرانه بازداشت کرده و به شکلی غیرقانونی به داخل اسرائیل منتقل کردهاند.
بر اساس این گزارش، دهها خانواده از روستاهایشان اخراج و حداقل ۱۲ خانه در روستای الحمیدیه واقع در منطقه حائل نزدیک جولان اشغالی ویران شده است؛ امری که باعث شد خانوادهها بدون هیچ گزینه جایگزین یا تضمین بازگشت، مجبور به ترک سرزمینشان شوند.
دیدهبان حقوقبشر تأکید کرده که این اقدامات، هیچ توجیه نظامی مشروعی ندارند و بخشی از یک سیاست سازمانیافته برای محرومسازی مردم از حقوق اساسیشان هستند.
این سازمان همچنین افزود که رفتار اخیر اسرائیل در جنوب سوریه در حقیقت «ادامه همان سیاستهای فشار و محرومیت است که در سرزمینهای اشغالی فلسطین اجرا میکند.»
در گزارش، شهادتهایی از ساکنان محلی نقل شده که میگویند با تهدید سلاح مجبور به ترک خانههایشان شدند، در حالی که ارتش اسرائیل خانهها و زمینهای کشاورزی آنها را ویران کرد. برخی دیگر نیز حتی از ورود مجدد به منازل یا خارج کردن وسایل شخصیشان منع شدند.
علاوه بر این، بازداشت ۸ غیرنظامی سوری از جمله یک کودک و انتقال آنها به اسرائیل بدون ارتباط با جهان خارج و بدون طرح اتهام قانونی ثبت شده است.
دیدهبان حقوقبشر توضیح داده که این روند پس از حکومت بشار اسد در دسامبر گذشته آغاز شد و همزمان با آن، ارتش اسرائیل عملیات تخریب و ساختوسازهای نظامی جدیدی را اجرا کرده و حملات زمینی و هوایی خود به زیرساختهای نظامی منطقه را گسترش داده است. مقامات رسمی اسرائیل نیز آشکارا از تصمیم برای خلع سلاح جنوب سوریه و باقی ماندن نظامی نامحدود در این منطقه سخن گفتهاند.
این سازمان حقوق بشری بار دیگر تأکید کرد که آوارگی اجباری غیرموجه در سرزمینهای اشغالی، جنایت جنگی طبق حقوق بینالملل بشردوستانه است و انتقال بازداشتشدگان سوری به داخل اسرائیل نیز نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو به شمار میرود.
سازمان دیدهبان حقوقبشردر پایان از دولتها خواست حمایت نظامی خود از اسرائیل را متوقف کنند و تحریمهای مشخصی علیه مسئولان این نقضها اعمال نمایند. این نهاد همچنین جامعه جهانی را به اقدامات فوری برای توقف این تجاوزات و تقویت روند پاسخگویی از طریق دادگاه کیفری بینالمللی فراخواند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما