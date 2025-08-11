ورود ارتش اسرائیل به مناطق اطراف قنیطره سوریه/ بازداشت یک جوان سوری توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل صبح امروز یک جوان را از روستای «ترنجه» در اطراف قنیطره سوریه بازداشت کرد. این بازداشت پس از یورش گسترده‌ای به این روستا انجام شد که در آن حدود ۱۰۰ سرباز و ۲۰ خودروهای نظامی شرکت داشتند. همچنین، هواپیماهای شناسایی ارتش اسرائیل با پروازهای مکرر در آسمان منطقه حضور داشتند.

اشغالگران صهیونیست در این عملیات به انجام جستجو و بازرسی در منازل شهروندان سوری پرداختند و همراه با آن به مردم حمله کردند. پس از چند ساعت حضور در روستا، نیروهای اشغالگر عقب‌نشینی کردند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه دیروز گزارش داد که یک گروه شامل ۲۵ سرباز اسرائیلی به روستای «الصمدانیه شرقی» در اطراف قنیطره سوریه رسیده است. آن‌ها در این منطقه عملیات بازرسی را روی پنج خانه انجام دادند و سپس به موقعیت‌های خود در مناطق تخریب‌شده قنیطره بازگشتند.

