تشدید تحرکات نظامی اسرائیل در مناطق مرزی سوریه

منابع محلی گزارش دادند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز وارد شهرک «العجرف» در حومه استان قنیطره در جنوب سوریه شدند. این یگان متشکل از چهار خودروی نظامی نوع «همر» بود که پس از یورش به چند خانه و بازرسی آنها، یک ایست بازرسی نظامی در اطراف روستا ایجاد کرد.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوری»، این عملیات به شکل غافلگیرانه انجام شد و باعث ایجاد ترس و نگرانی گسترده میان ساکنان شد. اهالی از نقض مکرر حریم منازل و تجاوزهای اسرائیل به حاکمیت منطقه ابراز نارضایتی کردند. تاکنون گزارشی از بازداشت در این یورش‌ها منتشر نشده است.

همچنین، یک نیروی نظامی اسرائیلی به طور جداگانه وارد روستای «رسم سند» در نزدیکی شهرک «بُریقه» شد و یکی از غیرنظامیان را بازداشت کرد.

بامداد امروز نیز شش خودروی زرهی اسرائیلی از سمت جولان اشغالی وارد شهرک «عابدین» در منطقه «حوض یرموک»(حومه غربی درعا) شدند. آنها محله شرقی روستا را حدود یک ساعت تحت بازرسی قرار دادند و پس از بازداشت سه جوان از ساکنان محل، منطقه را ترک کردند.

این تحرکات در حالی است که روز گذشته نیز یک یگان اسرائیلی به حومه استان قنیطره نفوذ کرده و نقطه نظامی جدیدی در نزدیکی تقاطع روستای «برقش» در مسیر رخله – قطنا ایجاد کرده بود. همچنین یک گروه از نظامیان صهیونیست با لباس غیرنظامی همراه با خودروهای نظامی وارد روستا شده و چندین ساعت در منطقه گشت‌زنی کرده بود.

