وزارت دفاع ترکیه: خروج نیروهای ما از سوریه در حال حاضر موضوعیتی ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «زکی أکتورک» سخنگوی وزارت دفاع ترکیه و مشاور امور رسانه‌ای و روابط عمومی این وزارتخانه در نشست خبری هفتگی خود تأکید کرد: خروج نیروهای ما از سوریه در حال حاضر موضوعیتی ندارد. این مسأله تنها زمانی قابل بررسی است که امنیت مرزهایمان به طور کامل برقرار شود و تهدیدات تروریستی به طور کامل از بین برود.

وی افزود: حضور نیروهای مسلح ترکیه در سوریه بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در قوانین بین‌المللی با هدف تضمین امنیت ملی و مرزهای ترکیه، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از ایجاد کریدور تروریستی، صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه همچنین تصریح کرد که نیروهای ترکیه عملیات خود را علیه نیروهای قسد در شمال سوریه ادامه می‌دهند.

أکتورک در بخش دیگری از سخنانش به گزارش‌های رسانه‌ای درباره درخواست روسیه برای بازپس‌گیری سامانه دفاع هوایی «اس-۴۰۰» واکنش نشان داد و گفت: این سامانه‌ها همچنان در اختیار ترکیه قرار دارند و هیچ تغییری در موضع ما نسبت به موضوع اس-۴۰۰ رخ نداده است.

