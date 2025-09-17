نگرانی ترکیه از حمله احتمالی اسرائیل پس از عملیات در قطر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله اسرائیل به شهر دوحه پایتخت قطر که تعدادی از مقامات جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) را هدف قرار داد، شوک گسترده‌ای در سراسر منطقه ایجاد کرد و نگرانی‌های ترکیه از تشدید شدید تنش با تل‌آویو را برانگیخت.

روزنامه لوموند فرانسه گزارش داد که ترکیه که یکی از کشورهای اصلی حامی حماس است، خود را در موقعیتی حساس یافته و می‌ترسد اسرائیل تلاش کند حمله مشابهی را در خاک ترکیه تکرار کند، زیرا تعدادی از مقامات حماس در آنجا حضور دارند و بین دوحه و آنکارا جابه‌جا می‌شوند.

این روزنامه در گزارشی از استانبول به قلم خبرنگار خود «نیکولا بورسیه» نوشت که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه به سرعت حمله به قطر را شدیداً محکوم و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست.

اردوغان همچنین با شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، تماس گرفت تا بر حمایت کامل ترکیه از قطر، تاکید کند.

نگرانی امنیتی ترکیه

در این زمینه، «ایزجی آکین» کارشناس مسائل ترکیه در سایت المانیتور اشاره کرد که احتمالاً پس از این حمله، برخی از اعضای حماس مدت طولانی‌تری را در ترکیه خواهند گذراند؛ ترکیه تنها عضو ناتو است که حماس را سازمان تروریستی تلقی نمی‌کند.

لوموند می‌گوید زمانی که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل و «یوآف گالانت» وزیر دفاع سابقش که هر دو تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی هستند، به‌طور ضمنی اعلام کردند که رهبران حماس اهداف مشروع صرف‌نظر از محل حضورشان هستند، رهبران ترکیه مجبور شدند محاسبات خود را بازنگری کنند.

«رونین بار» رئیس دستگاه امنیت داخلی اسرائیل (شاباک)، اعضای حماس در لبنان، قطر و ترکیه را هشدار داده بود و واکنش رئیس‌جمهور ترکیه شدید بود. اردوغان گفت که اسرائیل، قیمت سنگینی خواهد پرداخت، در صورتی که چنین سناریویی اتفاق بیفتد.

ترکیه میزبان تعداد قابل توجهی از مقامات حماس در مناسبت‌های رسمی و سطوح عالی بوده است.

تهدیدی فراتر از یک حادثه

لوموند نوشت که در آنکارا، حمله اسرائیل به قطر به‌عنوان یک حادثه منفرد دیده نمی‌شود، بلکه تهدیدی مستقیم برای یک متحد استراتژیک به‌شمار می‌رود که ترکیه در پرونده‌های حساس منطقه‌ای از فلسطین تا سوریه و لیبی با آن همکاری دارد.

ناظران معتقدند که حمله اسرائیل به دوحه، لحظه‌ای حساس در رابطه ترکیه با مسئله فلسطین و به‌ویژه حماس است؛ زیرا نزدیکی به حماس، اگرچه در داخل ترکیه محبوب است، اما اکنون خطرات مستقیم برای امنیت ملی ترکیه به همراه دارد.

با توجه به تحولات منطقه‌ای و تشدید تنش نظامی اسرائیل، صداهایی در مراکز تحقیقاتی نزدیک به دولت ترکیه خواستار بررسی جدی احتمال هدف‌گیری اسرائیل شده و آن را تهدید واقعی، نه صرفاً احتمال دور، قلمداد کرده‌اند.

