خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: به نظرم دلایل غیبت امام زمان، پذیرفتنی نیست. مثلاً اینکه گفته میشه هنوز ۳۱۳ نفر یاران خاص امام زمان کامل نشدهاند! به نظرم این دلیل پذیرفتنی نیست چون خیلی بعید و غیرقابل باوره که هنوز ۳۱۳ نفر فرمانده کارکشته در طول تاریخ شیعه نداریم. یا اینکه گفته میشه هنوز مردم آماده پذیرش نیستند! به نظرم این هم پذیرفتنی نیست چون آمادگی مردم امر نسبی است و حتی زمان ظهور هم یه عدهای آمادگی ظهور رو دارند و یه عدهای ندارند. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید و توضیح بدید چرا امام زمان غیبت کرده و تا حالا ظهور نکرده است؟
پاسخ:
مسئله ظهور امام زمان (عج) و تحقق حاکمیت خدا در جهان، بخش عمدهای از عقاید امامیه را تشکیل می دهد. البته باور به ظهور منجی موعود در ادیان و نحلههای مختلف نیز بهطور جدّی مطرح است. اگرچه زمان تحقق وعده الهی بهدرستی مشخص نبوده و هیچکس نمیداند این انتظار چه زمانی به سر خواهد رسید، اما در روایات به برخی از نشانهها و علائم ظهور حضرت اشاره شده است.
با این مقدمه به سراغ سؤال رفته و پاسخ آن را در چند نکته تقدیم میکنیم:
نکته اول:
اینکه تعداد یاران حضرت صاحبالزمان (عج) ۳۱۳ نفر هستند، سخن درستی است، اما این تعداد به فرماندهان و حلقه اولیه پیرامون حضرت مربوط است؛ چراکه برخی از روایات، تعداد یاران حضرت را بیش از این رقم و حتی تا صد هزار نفر نیز ذکر شده است. [۱] به نظر میرسد سوءتفاهم ناشی از این است که اگرچه یکی از شرایط ظهور حضرت تکمیل حلقه یاران (۳۱۳ نفر یا صد هزار نفر) است، اما نباید آن را تنها عامل مؤثر در تأخیر ظهور دانست. شرایط مؤثر در ظهور امام زمان، منحصر به این امر نیست تا عدم ظهور را صرفاً به این سبب بدانیم که یاران حضرت آماده نشدهاند. چهبسا یاران حضرت، اکنون تکمیل باشند اما چون سایر شرایط (که در نکات بعدی ذکر خواهد شد) فراهم نشده، ظهور تحقق نیافته است.
بگذریم از اینکه تکمیل یاران حضرت نیز چندان دور از ذهن نیست؛ زیرا ظهور حضرت به مقابله با ابرقدرتهای جهانی میانجامد و بعد از پیروزی، حکومت جهانگستر تشکیل خواهد شد؛ از این رو، فرماندهان و کارگزاران حلقه اول (۳۱۳ نفر) و دوم (۱۰ هزار یا بیشتر) باید افرادی با ویژگیهای ممتاز در فرماندهی، تدبیر امور، تقوا، پیروی از حضرت باشند. بنابراین، دور از ذهن نیست که یاران حضرت هنوز تکمیل نشده باشند.
نکته دوم:
در خصوص اشکال دوم نیز باید گفت، منظور از آمادگی مردم برای پذیرش ظهور و قیام حضرت، آمادگی و پذیرش «همه» مردم نیست! تا گفته شود در لحظه ظهور نیز ممکن است برخی آماده نباشند؛ بلکه منظور از آمادگی، «غلبه جریان فکری و فرهنگی» در میان مردم است. مردمی که از نابسامانی اوضاع جهان کلافه شدهاند و علاج مشکلات خود را نه در لاف تمامیتخواهی مکاتب مختلف (مثلاً لیبرالیسم یا مارکسیسم)، بلکه تنها در ظهور یک مرد الهی که حقیقت را بگوید و عدالت را اجرا کند، جستجو می کنند. قیامی که قرار است بیشک پیروز شود و صلح و عدل را در سراسر جهان برقرار کند، تنها در بستر آمادگی جهانی به وقوع خواهد پیوست و تأخیر در ظهور حضرت نیز به همین دلیل است که مردم به این آمادگی برسند. البته منظور آمادگی «همه» که امری غیرممکن و دور از انتظار است، نیست؛ بلکه منظور غلبۀ یک جریان فکری و فرهنگی در میان مردم است. جلوهای از این آمادگی، اعتراضات سراسری مردم در مناطق مختلف جهان، علیه جنایات اسرائیل در ماههای اخیر است که گسترش این فریاد عدالتخواهانه قطعاً در ظهور حضرت مؤثر خواهد بود.
نکته سوم:
غیبت امام زمان (عج) سرّی از اسرار الهی است و تبیین فلسفه آن به شکل جامع و دقیق دشوار است. با این حال، در روایات، به مواردی برای توضیح فلسفه غیبت اشاره شده که در ادامه به ذکر دو مورد بسنده میشود: حفظ جان امام و قدردانی از نعمت حضور امام.
توضیح مطلب آنکه:
حضور یک انسان الهی همواره خطری جدی برای سران ظلم و تباهی بوده و غالباً پیامبران و صاحبمنصبان الهی در مسیر هدایت بشریت به دست جباران زمان خود به شهادت رسیدهاند. از سوی دیگر بر اساس عقاید امامیه، امام دوازدهم (عج)، آخرین ذخیره الهی است که باید برای تحقق عدالت جهانی - که وعده حتمی خداوند است - باقی بماند.
در نتیجه خداوند به جهت حفظ جان امام دوازدهم، ایشان را در پرده غیبت قرار داد تا بهطور معمول در منظر دیگران حاضر نباشد. در غیر این صورت او نیز بیتردید مانند پدران بزرگوارش، از شهادت در راستای تحقّق اهداف الهی استقبال میکند.
از این رو در منابع شیعی «حفظ جان امام» یکی از علل اصلی غیبت امام دوازدهم بیانشده است. [۲]به عنوان نمونه از امام حسن عسکری علیهالسلام (امام یازدهم) اینگونه روایت شده است که:
«بنیامیه و بنیعباس، شمشیرهای خود را برای ما تیز کردند؛ زیرا خوب میدانستند که در خلافت حقی ندارند. آنان از ترس اینکه خلافت بهجای خود برگردد و در میان صاحبان اصلیاش مستقر شود، به کشتن اهلبیت پیامبر و از بین بردن سلاله آن حضرت همت گماشتند تا شاید از ولادت حضرت قائم جلوگیری کنند یا او را به قتل برسانند؛ ولی خداوند اراده کرد که او را بر احدی از دشمنان آشکار نکند و نور خود را به اتمام رساند؛ اگرچه مشرکان خوش ندارند.»[۳]
یکی دیگر از حکمتها و اسرار مهم غیبت امام مهدی (عج)، توجّه بیشتر مردم به قدر و منزلت آن موعود امتها است. پس از آن همه قدرناشناسی که در طول تاریخ نسبت به مردان الهی از سوی انسانها روا داشته شده است، خداوند اراده فرمود تا خورشید نورانی آخرین ذخیره خود را در پس ابر غیبت نهان سازد تا گوهر گرانبهای وجود او در تاریکی و ظلمت، بیشتر قدر دانسته شود و ظهور وی با پذیرش و استقبال کامل مردم همراه گردد.
به قول حافظ شیرازی:
از دست غیبت تو شکایت نمیکنم تا نیست غیبتی نبود لذت حضور [۴]
ینابراین، یکی از عوامل مهم غیبت امام دوازدهم، عدم همراهی و تمکین مردم از آن حضرت و سستی و قصور در یاری امام است. چنانکه امامان پیشین، از این ناحیه آسیبهای فراوانی دیدند و مرارتها کشیدند. به تعبیر دقیقتر، این مردماند که بهواسطه افعال ناشایست خود از امام زمان خود غائب ماندهاند.
«حضوری گر همیخواهی از او غایب مشو حافظ» [۵]
این تأدیب الهی همان مسئلهای است که درباره آن روایات بسیاری وجود دارد. بهعنوان مثال از امام محمدباقر علیهالسلام نقلشده است:
«وقتی خداوند، بودن ما را در میان قومی ناخوش دارد، ما را از میان آنان خواهد برد».[۶]
در نقل دیگری از امام علی علیهالسلام آمده است:
«ای مردم بدانید که زمین هرگز از حجّت الهی خالی نمیماند، اما پروردگار، مردم را به جهت ظلم و ستمی که مرتکب میشوند و نیز به جهت اسراف و زیادهرویهای که در حق خود انجام میدهند، از دیدن حجّت خودش محروم میسازد.»[۷]
بنابراین، آخرین امام، زمانی ظهور میکند که مردم از صمیم قلب، به انتظار ایشان پرداخته و خود و جامعه پیرامون خود را آماده ظهور کنند.
نتیجه:
از آنچه گفته شد مشخص میشود که:
اولاً، تکمیل یاران، یکی از شرایط ظهور حضرت ولیعصر (عج) است و این امر تنها شرط ظهور نیست و ممکن است یاران تکمیل شده باشند، اما سایر شرایط هنوز مهیا نشده باشند. بگذریم از اینکه تکمیل نشدن یاران ممتاز و آماده برای حکومت جهانگستر نیز چندان دور از ذهن نیست.
دوم اینکه، منظور از آمادگی مردم برای تحقق ظهور، به معنای آمادگی «همه» مردم نیست؛ بلکه منظور «غلبه جریانی فکری و فرهنگی» در میان مردم است.
سوم اینکه، دو مسئله «حفظ جان امام» و «قدر دانی از نعمت حضور امام» می توانند به عنوان مهمترین فلسفه غیبت حضرت و عدم ظهور ایشان شناخته شوند.
