به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «امیر سعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در محل استقرار خبرنگاران مقابل محل شورای امنیت موسوم به استیک‌آوت اظهار کرد: شورای امنیت به‌تازگی قطعنامه‌ای که توسط رئیس شورا ارائه شد تا تحریم‌های خاتمه‌یافته علیه ایران ادامه یابند، به رأی‌ گذاشت. اقدام امروز توسط آمریکا، بریتانیا و فرانسه تحمیل شد که این اقدام بی‌طرفی و اعتبار شورا را خدشه‌دار کرد.

وی ادامه داد: موضع ایران روشن است؛ گفت‌وگو و دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش ضروری است وقطعنامه ۲۲۳۱ باید همان‌گونه که توافق شده به پایان برسد. تلاش تروئیکا برای بازاعمال تحریم‌ها بی‌اساس، غیرقانونی و غیرموجه است. ایران اقدام غیرقانونی تروئیکا را رد و محکوم می‌کند. این اقدام سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام را دور زده و هیچ مبنای حقوقی ندارد و باطل و بی‌اعتبار است.

ایروانی گفت: کسانی که از اجرای تعهدات خود قصور کردند، اکنون نمی‌توانند قطعنامه ۲۲۳۱ را برای تحمیل بازگشت خودکار تحریم‌ها مورد سوءاستفاده قرار دهند. این اقدام سوءاستفاده سیاسی از روند است. این ایالات متحده بود که از برجام خارج شد. این تروئیکا بود که در تعهدات خود قصور کرد، و این رژیم اسرائیل بود که با پشتیبانی ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران حمله کرد.

نماینده ایران در سازمان ملل تصریح کرد: تروئیکا به جای محکوم کردن تجاوز، از آن دفاع کردند و اکنون ایران را مجازات می‌کنند! برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ایران به طور سازنده با آژانس تعامل داشته است. اروپا این تلاش‌ها را برای افزایش فشار مورد سوءاستفاده قرار داد. رأی‌گیری دوپاره نشان داد که هیچ اجماعی در شورا وجود ندارد. این تصمیم دیپلماسی را تضعیف می‌کند و خطر پیامدهای خطرناک برای عدم اشاعه را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد که اقدام امروز شتاب‌زده، غیرضروری و غیرقانونی است. ایران هیچ‌گونه تعهدی برای اجرای آن قائل نیست. مسئولیت این پیامد وخیم، مستقیماً متوجه ایالات متحده و سه کشور اروپایی است که با طرح ادعاهای ساختگی علیه ایران، در عین حال زمینه را برای حمله مجرمانه رژیم اسرائیل به تأسیسات تحت پادمان فراهم کردند. این اقدام، که بدون اجماع صورت گرفت، جایگاه شورای امنیت را تضعیف کرده، دیپلماسی را خدشه‌دار ساخته و رژیم عدم اشاعه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

ایروانی تاکید کرد: برنامه هسته‌ای ایران نه با بمب نابود خواهد شد، نه با تحریم‌ها متوقف خواهد گشت و نه از مسیر صلح‌آمیز خود منحرف خواهد شد. مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما این ایران خواهد بود که انتخاب خواهد کرد با چه کسی و در چه موضوعاتی وارد تعامل شود.

..................................

پایان پیام/ 167