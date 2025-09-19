به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره بازگرداندن تحریمها علیه ایران به دلیل برنامه هستهای این کشور رأیگیری میکند، پس از آنکه آلمان، فرانسه و انگلیس، مکانیسم ماشه را فعال کردند.
ریاست دورهای شورا تأیید کرده است که نشست بررسی موضوع تحریمها امروز جمعه ساعت ۱۴ به وقت گرینویچ آغاز خواهد شد.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ که چارچوب حقوقی توافق هستهای بین ایران و قدرتهای جهانی بود، قرار است پیشنویس قطعنامهای به رأی گذاشته شود که وضعیت کنونی ـ یعنی ادامه رفع تحریمها ـ را حفظ کند.
برای تصویب این پیشنویس نیاز به ۹ رأی موافق از مجموع ۱۵ عضو شورا است. اما منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفتهاند که چنین حمایتی در دسترس نیست، و این به معنای بازگرداندن تحریمها خواهد بود.
رد این قطعنامه باعث میشود که تحریمها تا پایان هفته آینده دوباره برقرار شوند، مگر اینکه نشست سران سازمان ملل که دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران نیز در آن حضور خواهد داشت، بتواند مذاکرات جدید و مثبتتری را آغاز کند.
اطلاع رسمی ارسالشده به شورای امنیت مهلتی ۳۰ روزه را پیشبینی کرده است که پایان آن اواخر هفته آینده خواهد بود.
در اواخر آگوست، تروئیکای اروپایی(آلمان، فرانسه و بریتانیا) مکانیسم موسوم به اسنپبک یا ماشه را فعال کردند که بازگرداندن تحریمها علیه ایران را ممکن میسازد و خودشان نیز تحریمها علیه تهران را از سر گرفتند.
