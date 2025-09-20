به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دومین دوره تخصصی آموزش علوم قرآنی با محوریت تجوید، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم، با حضور گسترده طلاب و علاقهمندان به قرآن در استان بامیان به پایان رسید.
در این برنامه که به ابتکار نهاد قرآنی «امین» برگزار شد، بیش از ۳۰۰ دختر و پسر از حوزههای علمیه و مراکز آموزشی شیعیان بامیان افغانستان شرکت کردند و پس از چند ماه آموزش تخصصی، امروز طی مراسمی باشکوه گواهی پایان دوره دریافت کردند.
علمای دینی بامیان افغانستان در مراسم اختتامیه با تأکید بر اهمیت آشنایی نسل جوان با قرآن، اینگونه برنامهها را سرمایهای ماندگار برای جامعه شیعه دانستند و یادآور شدند که شناخت عمیق از مفاهیم قرآنی میتواند راهنمایی برای مقابله با مشکلات اجتماعی و اخلاقی امروز باشد.
مسئولان برگزاری این دوره اعلام کردند که این دومین دوره در استان بامیان افغانستان است و آغاز این حرکت قرآنی است و قرار است در آینده، برنامههای مشابه در دیگر استانهای کشور نیز برگزار شود تا زمینه انس بیشتر جوانان شیعه با قرآن و معارف دینی فراهم گردد.
این اقدام در شرایطی انجام میشود که جامعه شیعه افغانستان با محدودیتهای آموزشی و فرهنگی متعددی روبهروست و برگزاری چنین برنامههایی میتواند پاسخی امیدبخش به نیازهای فرهنگی و اعتقادی این قشر به شمار آید.
