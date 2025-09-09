رییس شورای علمای شیعه بامیان: اسلام را به دور از خشونت و با استدلال عمیق به سراسر جهان گسترش دهیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین سیدنصرالله واعظی، رییس شورای علمای شیعه استان بامیان افغانستان می‌گوید که مسئولیت علمای جهان است که دین اسلام را به دور از خشونت و با موعظه به سراسر جهان گسترش دهند.

رییس شورای علمای استان بامیان این اظهارات را به مناسبت گرامی‌داشت از میلاد پیامبر اکرم(ص) در جمعی از علمای شیعه و سنی در مرکز این استان بیان کرده است.

حجت‌الاسلام واعظمی به صراحت بیان داشت: امروز مسئولیت تبلیغ اسلام به دوش ما است. دین اسلام دینی است که بر همه ادیان غلبه می‌کند. پیامبر(ص) وظیفه خود را انجام داده و اما امروز که اسلام را به قاره‌ها و جاهای دیگری برسانیم، وظیفه ما است.

او با بیان این‌که تبلیغ و گسترش دین اسلام در سراسر جهان با موعظه، استدلال قوی و عمیق ممکن می‌شود، خاطرنشان ساخت که با خشونت و نفرت‌پراکنی نمی‌توان کاری انجام داد.

آقای واعظی با برشمردن صفات پیامبر اسلام(ص) در قرآن کریم با اشاره به سوره احزاب تصریح کرد که قرآن حضرت محمد(ص) را نمونه و الگو در تمام امورات زندگی انسانی قرار داده است و همین‌طور سوره قلم که از پیامبر اسلام(ص) دارای اخلاق خوب و بلند توصیف شده است.

به گفته حجت‌الاسلام واعظی، هرآن‌چه را که قرآن کریم دستور داده، باید در جامعه عمل شود و در صورت سرپیچی از این امر، جامعه‌ای به رستگاری نخواهد رسید.

رییس شورای علمای استان بامیان افغانستان در ادامه گفت که جوامع اسلامیدر برابر قرآن وظایفی دارند؛ بسیاری از قاریان قرآن به قتل رسیدند و سینه‌های‌شان دریده شد تا این‌که قرآن جهانی نشود، اما همه در قبال آن مسئولیت دارند.

او افزود: اولین وظیفه ما احترام به این کتاب آسمانی است. پیروی از قرآن، این کتاب برای عمل کردن است و در جامعه باید عمل شود و از مهجوریت بیرون کشیده شود و قرآن حاکم باشد. حکومت افغانستان، امارت اسلامی تمام سعی و تلاشش بر این باشد که قرآن از مهجوریت کشیده شود.

شایان ذکر است، از میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) در سراسر افغانستان از سوی علمای شیعه و سنی نسبت به سالیان گذشته به طور گسترده و فراگیر گرامی‌داشت شده و همچنان ادامه دارد.

