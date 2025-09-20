به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت، در نشست خبری گرامیداشت چهلوپنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس که صبح شنبه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: پیروزی جمهوری اسلامی بلاشک پیروزی مردم ایران بر رژیم سفاک صهیونیستی بود که در طول ۱۲ روز جنگ، مردم بزرگ ایران توانستند پیروز اصلی این میدان باشند.
وی با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در سالهای گذشته و تداوم فعالیت آن، گفت: در سراسر کشور ۴۷۷ ستاد فعال داریم که بهصورت مجازی فعالیت میکنند و معاونین وزرا، نیروهای مسلح، وزارتخانهها و سازمانهای کشوری، استانی و شهرستانی در آنها حضور دارند.
سردار کارگر افزود: تعداد برنامههای هفته دفاع مقدس در سال ۱۴۰۴ شامل ۲۹۴ برنامه ویژه سازمانهای لشکری است که در قالب ۲۵۶۳ فعالیت آماده اجرا شده است. همچنین سازمانها و نهادهای کشوری ۹۹۲ برنامه با ۳۳۳۷ فعالیت پیشبینی کردهاند. مجموع برنامههای لشکری و کشوری به ۱۲۸۶ برنامه در قالب ۵۹۰۰ فعالیت میرسد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه رویکرد امسال معرفی جذاب و شایسته فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به نسل جوان با الهام از دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است، خاطرنشان کرد: درگیرسازی احساس و هیجان نسل جوان، تقویت بینش تاریخی و راهبردی، روایتگری زنده و مقایسهای، بهرهگیری از فناوری و رسانه نو، برنامههای آموزشی و دانشگاهی، آیینهای مردمی و هنری، و محورهای انگیزشی و هویتی از ویژگیهای برنامهها است.
وی تأکید کرد: نسل جوان باید دفاع مقدس را نه صرفاً یک خاطره تاریخی، بلکه تجربهای زنده و تداومیافته ببیند. نوجوانان و جوانان امروز از نسل دفاع مقدس پایکارتر هستند و این موضوع در جنگ ۱۲ روزه نیز آشکار شد؛ جایی که رزمندگان جوان با وجود مصدومیت و سوختگی همچنان بر ادامه مأموریت پافشاری کردند.
سردار کارگر با بیان اینکه شهیدان حلقههای حبلالمتین الهی هستند و شهدای دیروز و امروز زنجیرهای واحد را تشکیل میدهند، ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه مانند دفاع مقدس، یک جنگ ترکیبی بود که رسانهها در آن نقشی بیبدیل داشتند. رسانههای جمهوری اسلامی در این میدان بهخوبی عمل کردند و با روشنگری افکار عمومی شایسته دریافت مدال هستند.
وی افزود: امپراتوری رسانهای نظام سلطه در پی تحریف واقعیتها، وارونهسازی روایتها و تخریب ذهن نسل جوان است. برای مقابله با این روند، تنها تکذیب یا دفاع منفعلانه کافی نیست، بلکه نیازمند دانش علمی، تولید روایت خلاق و امیدآفرین و جبههسازی رسانهای بومی هستیم.
سردار کارگر با بیان اینکه ایمان، وحدت و امید سه نیاز اساسی جامعه امروز است، اظهار داشت: باید امید بهویژه در نسل جوان تقویت شود. ناکارآمدی نهادهای بینالمللی و سلطه قدرتهای بزرگ بر دادههای کلان، چالشهای جدی برای بازنمایی حقیقت و تضمین عدالت در فضای دیجیتال ایجاد کرده است.
وی در پایان محورهای برنامههای هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۴ را با شعار «ما فاتحان قلهایم» اعلام کرد:
* دوشنبه ۳۱ شهریور: پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایهداران سربلندی و وحدت ملی - محور فعالیت: تجلیل از پیشکسوتان افتخار آفرین دفاع مقدس و مقاومت، تبیین نقش ایمان، همبستگی و وحدت ملی احاد جامعه در دفاع مقدس و مقاومت.
* سهشنبه ۱ مهر: جوانان، علم و دانشپژوهی، اقتدار ملی - محور فعالیت: گرامیداش حماس عملیات کمان ۹۹، حضور دانش آموزان، دانشجویان و طلاب در عرصه علم و دانش، تبیین نقش علم و فناوری در تقویت اقتدار ملی و دفاعی.
* چهارشنبه ۲ مهر: زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه - محور فعالیت: تبیین نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس و مقاومت، بزرگداشت شهدی زن و شهدای سلامت.
* پنجشنبه ۳ مهر: شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان - محور فعالیت: روز ایثار و تجلیل از خانواده معزز شهدا و دیدار با جانبازان و ایثارگران، عطرافشانی مزار مطهر شهدا در سراسر کشور.
* جمعه ۴ مهر: دفاع همهجانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان معنویت - محور فعالیت: پرداختن به حماسه تاریخی و پشتیبانی و حماسه مردم و اصناف از جبهه ها در دوران دفاع مقدس، اهمیت آموزش عمومی و موضوع پدافند غیرعامل، پاسداشت سربازان، حضور در نمازهای جمعه، راهپیمایی خانوادگی.
* شنبه ۵ مهر: نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان - محور فعالیت: تبیین نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس و حماسه شکست حصر آبادان، تبیین نقش نیروهای مسلح، بسیجیان، روحانیت، جهادگران، عشایر، روستاییان، پیش مرگان کرد مسلمان، و سایر اقشار و اقوام در دفاع مقدس.
* یکشنبه ۶ مهر: ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی - محور فعالیت: تبیین بصیرت جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی، گرامیداشت مجاهد کبیر و پرچم دار مقاومت شهید سید حسن نصرالله.
* دوشنبه ۷ مهر: فرماندهان، عزتمداران، حماسهآفرینان - محور فعالیت: گرامیداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه.
