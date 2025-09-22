به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه جشنواره رسانه ای ابوذر سازمان بسیج رسانه قم به مناسبت هفته دفاع مقدس رویداد رسانه ای فتح «ما فاتحان قله‌ایم» برگزار می‌کند.

قالب‌های این رویداد شامل تیتر، گزارش خبری، پادکست، مصاحبه، کلیپ و گزارش ویدیویی، یادداشت است.

محورهای پیشنهادی رویداد شامل همبستگی و حمایت مردم از جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی، رویش‌های مکتب دفاع‌مقدس ۸ ساله و پیشرفت‌های دفاعی و نظامی، سیره شهدا در هدایت و راهبردی نسل نوجوان و جوان، نقش و تاثیر دیپلماسی و میدان در مدیریت جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی، فرهنگ مقاومت و نقش ایران در پشتیبانی از جبهه مقاومت و خون‌نگاری ایثار و شهادت (روایت دلاور مردی‌های رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس وجنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و شهدای مدافع امنیت کشور) است.

مهلت ارسال آثار به رویداد رسانه ای فتح «ما فاتحان قله‌ایم» تا ۲۰ مهـــــر ۱۴۰۴ است و آثار ارسالی باید در بازه زمانی ۳۱ شهریور الی ۲۰ مهر در یکی از رسانه‌های رسمی منتشر شده باشد.

ارسال آثار به این رویداد از طریق سایت بسیج رسانه استان قم به آدرس bsrqom.ir امکانپذیر است.

