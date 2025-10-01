به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هفته دفاع مقدس، اعضای گروه همخوانی حضرت قمر بنی هاشم(ع) متشکل از جمعی از جانبازان ۷۰ درصد استان قم، پیش از ظهر امروز چهارشنبه نهم مهر ۱۴۰۴ با آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) دیدار کردند.

آیت الله رمضانی در این دیدار با تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: این امام معصوم در تفسیر و توضیح آیه "وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْنا" فرموده اند با همه مردم، چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخن بگویید. لذا براساس این روایات چه با مومنان و چه با غیرمومنان باید خوش گفتار باشیم.

وی ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس، افزود: ما در دوران دفاع مقدس هشت سال جنگیدیم، اما یک وجب از خاک کشورمان را به دشمن ندادیم، این اتفاق در دفاع مقدس دوم هم تکرار شد. هر چند که عزیزان‌مان را در دفاع مقدس اول و دفاع مقدس دوم از دست دادیم، ولی عزت و صلابت خودمان را به جهانیان معرفی کردیم. مهم این است که نسبت به آرمان‌هایمان استوار باشیم و این فرهنگ را ترویج کنیم. راه انتقال این فرهنگ به دیگران از طریق هنر است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) روحیه اعضای گروه قمربنی هاشم را مایه تحسین دانست و تصریح کرد: نسل امروز باید نشاط را از شما یادگاران دفاع مقدس بیاموزد. باید انگیزه برای دفاع از گفتمان انقلاب اسلامی را گسترش بدهیم. ما در برابر قلدران عالم، کوتاه نیامدیم، آن‌ها می خواستند که با تحقیر و تهدید، ما را تسلیم خواسته های خود کنند. باید بدانیم که نظام سلطه، سلطه گری می کند و ما در امتحان بزرگی قرار گرفته ایم، نسل جوان باید از سیره ایثارگران دفاع مقدس الگو بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: نظام سلطه همه چیز از جمله اخلاق و حقوق بشر را زیر پا گذاشته و اخیرا شاهد بودیم که وزیر رژیم صهیونیستی عنوان کرد که من از کشته شدن بچه ها، لذت می ببرم.

«یحیی ابطحی» مسئول گروه حضرت قمر بنی هاشم(ع) در این دیدار با اشاره به ویژگی های این گروه اظهار کرد: این گروه متشکل از جمعی از جانبازان در سال ۱۳۷۳ تاسیس شد و ۳۲ سال از فعالیت این گروه می گذرد و گروه قمر بنی هاشم در طول این سال ها بی وقفه مشغول به فعالیت های فرهنگی و قرآنی در نقاط مختلف ایران و جهان بوده است. فعالیت های گروه قمر بنی هاشم نشان دهنده توانمندی های جانبازان بوده است.

وی ادامه داد: گروه قمر بنی هاشم از ابتدای تاسیس خود تاکنون حدود ۳۵۰۰ برنامه در داخل و خارج کشور در مراکز علمی و فرهنگی و یادواره های شهدا و مناسبت های فرهنگی و مذهبی، برگزار کرده است. برنامه های برگزار شده توسط این گروه در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۰ برنامه در داخل کشور و نیز کشورهای خارجی از جمله گرجستان بود. گروه قمربنی هاشم در طول فعالیت خود در محضر شخصیت هایی همچون مقام معظم رهبری، آیت الله العظمی سیستانی و شهید سیدحسن نصرالله، برنامه برگزار کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸