به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی عملیات بغداد امروز شنبه اعلام کرد که اجرای مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی پیش‌گیرانه را در ۲۲ منطقه‌ی پایتخت آغاز کرده است.

در بیانیه‌ای که پایگاه خبری «بغداد الیوم» منتشر کرده، آمده است که این عملیات شامل محاصره و بازرسی مناطق مختلف در دو سوی کرخ، رصافه و اطراف بغداد می‌شود.

هدف از این اقدامات، تعقیب افراد تحت تعقیب قضایی، اجرای احکام بازداشت، و شناسایی و تخریب مخفیگاه‌های نگهداری سلاح‌های غیرمجاز اعلام شده است.

این عملیات با مشارکت یگان‌های پیاده‌نظام لشکر ششم و هفدهم، نیروهای پلیس فدرال لشکر اول، دوم و پنجم، فرماندهی پلیس بغداد در دو بخش کرخ و رصافه، و یگان ویژه انجام می‌شود و با پشتیبانی نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی همراه است.

