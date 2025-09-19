تشدید تدابیر امنیتی در پایتخت عراق برای مقابله با جرایم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر «ولید خلیفه التمیمی» فرمانده عملیات بغداد، اعلام کرد که برای مهار جرایم در پایتخت عراق و مناطق پیرامونی آن، تدابیر امنیتی جدید و شدیدی به اجرا گذاشته شده است.
او در گفتوگویی با خبرگزاری رسمی عراق گفت: تمام شکایات مربوط به سرقت و جرایم در بغداد و اطراف آن ـ از جمله سرقت خودرو و قتل ـ به دقت در حال پیگیری است.
التمیمی توضیح داد که یگانهای نظامی موظف شدهاند تا حضور میدانی و فعالیتهای اطلاعاتی خود را افزایش دهند و در مناطقی که وقوع جرم بیشتر است، ایستهای بازرسی ناگهانی و موانع امنیتی ایجاد کنند تا راه بر مجرمان بسته شود.
او افزود: هماهنگی با مراکز پلیس محلی تقویت شده است تا افراد تحت تعقیب شناسایی و بازداشت شوند و با باندهایی که قصد بر هم زدن امنیت شهروندان را دارند برخورد شود.
التمیمی تأکید کرد: هدف ما این است که شهروندان در خانه، خیابان و محل کارشان احساس امنیت کنند و اجازه نخواهیم داد هیچ نشانهای از بازگشت جرایم سازمانیافته در بغداد دیده شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما