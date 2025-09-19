به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق، شهروندان کشورش را از عدم مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در نوامبر آینده برگزار شود، برحذر داشت و تأکید کرد که تحریم انتخابات، هدیه‌ای به فاسدان و کسانی است که دارای دستورکارهایی علیه منافع کشور هستند.

السودانی در دیدار با شیوخ عشایر، بزرگان و نخبگان دانشگاهی منطقه کراده بغداد، گفت: امروز کشورهای جهان به دلیل دستاوردهایی که عراق در حوزه‌های مختلف به آن رسیده است، با احترام و تقدیر به این کشور می‌نگرند.

وی بر ضرورت مشارکت آگاهانه در انتخابات تأکید کرد و افزود: شرکت در انتخابات و انتخاب درست، نیمی از مسیر دستیابی به امنیت، ثبات، توسعه و عبور از خطاهای گذشته را هموار می‌کند.

نخست‌وزیر عراق همچنین حضور شرکت‌های بزرگ جهانی در عراق را نشانه‌ای از بهبود اوضاع کشور دانست و تصریح کرد: رسیدن حجم سرمایه‌گذاری‌ها به ۱۰۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد که عراق کشوری امن، باثبات و محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری است.

السودانی عراق را یک کارگاه بزرگ توصیف کرد و گفت که در همه استان‌های این کشور، پروژه‌های مختلف خدماتی بر اساس برنامه‌ای مشخص و مدون در حال اجراست.

آخرین انتخابات پارلمانی عراق در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد؛ انتخاباتی که پس از اعتراضات مردمی گسترده و استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت، انجام گرفت. پس از او مصطفی الکاظمی مسئولیت هدایت دولت و برگزاری انتخابات را بر عهده گرفت.

پارلمان فعلی عراق شامل ۳۲۹ نماینده است که اکثریت آن را احزاب و جریان‌های شیعه تشکیل می‌دهند. بر اساس سنت سیاسی عراق، ریاست جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت واگذار می‌شود.

