دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که کشور برزیل به شکایت رسمی جمهوری آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، که در دسامبر ۲۰۲۳ به اتهام ارتکاب جنایت نسل‌کشی در نوار غزه مطرح شده بود، پیوسته است.

بر اساس بیانیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر شد، برزیل در تاریخ ۱۷ سپتامبر با استناد به ماده ۶۳ اساسنامه دیوان، درخواست رسمی خود را برای مداخله در این پرونده ارائه کرده است.

ماده ۶۳ تصریح می‌کند که اگر موضوع مورد بررسی دیوان مربوط به تفسیر یک معاهده باشد که کشورهای دیگری نیز طرف آن هستند، باید بدون تأخیر به آن کشورها اطلاع داده شود تا بتوانند در روند قضایی مشارکت کنند.

برزیل با استناد به عضویت خود در «کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی»، از حق مداخله در این پرونده بهره گرفته است.

پیش از این، کشورهای دیگری از جمله اسپانیا، ترکیه و کلمبیا نیز درخواست مشابهی برای پیوستن به این دعوی ارائه کرده‌ بودند.

آفریقای جنوبی در شکایت خود، اسرائیل را به ارتکاب نقض‌های گسترده حقوق بشر و جنایت علیه ملت فلسطین، به‌ویژه در جریان جنگ جاری در نوار غزه، متهم کرده است.

وزارت امور خارجه فلسطین روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از تصمیم برزیل برای پیوستن رسمی به این پرونده استقبال کرد و آن را گامی مهم در حمایت از حقوق ملت فلسطین در برابر جنایت نسل‌کشی دانست.

