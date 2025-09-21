برزیل، آمریکا را از حضور در یک نشست سازمان ملل کنار گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت برزیل تصمیم گرفته است ایالات متحده را از شرکت در دومین نشست «دفاع از دموکراسی و مقابله با افراطگرایی» که قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شود، کنار بگذارد.
بر اساس گزارش شبکه سیانان برزیل، این نشست روز چهارشنبه آینده در نیویورک برگزار خواهد شد و به ابتکار رئیسجمهور برزیل و با مشارکت رهبران کشورهای شیلی، اسپانیا، کلمبیا و اروگوئه برگزار میشود.
انتظار میرود نمایندگانی از حدود ۳۰ کشور در این رویداد حضور داشته باشند.
ایالات متحده در نخستین دوره این نشست که سال گذشته و در دوران ریاستجمهوری جو بایدن برگزار شد، دعوت شده بود و نمایندهای از وزارت خارجه آمریکا در آن شرکت کرد. اما به گفته منابع مطلع، تصمیم به عدم دعوت از آمریکا در دور دوم این نشست، به دلیل سیاستهای رئیسجمهور دونالد ترامپ اتخاذ شده است؛ سیاستهایی که به گفته مقامات برزیلی، «دموکراسی این کشور را زیر سؤال برده و نهادهایی چون نظام انتخاباتی و قضایی را هدف حمله قرار دادهاند».
....................................
پایان پیام/ 167
نظر شما