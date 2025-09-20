همایش «راهکارهای تقریب و زیست اجتماعی در افغانستان» در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بین‌المللی با عنوان «راهکارهای تقریب و زیست اجتماعی در افغانستان» با حضور علما، اساتید، پژوهشگران و طلاب، روز شنبه (۲۹ شهریور) در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد.

در این همایش ابتدا پنج نفر از پژوهشگران از طلاب جامعه المصطفی العالمیه به ارائه خلاصه‌ای از مقاله خود در این موضوع پرداختند.

حجت الاسلام «عبدالاحمد میرزایی» اولین نویسنده‌ای بود که مقاله خود با عنوان «نقش رسومات(محلی، ملی و مذهبی) بر واجب سازی و حرمت تراشی با تاکید بر افغانستان و تأثیر آن بر تقریب مذاهب» را ارائه داد.

وی با اشاره به موضوع مقاله خود تصریح کرد که این رسومات بیشتر در مستحبات و مکروهات به دلیل سهولت در شریعت، تأثیر گذاشته اند و البته بعضا مستحب بر اثر برخی از رسومات تبدیل به واجب و مکروه تبدیل به حرام شده است.

وی نمونه‌هایی از این موارد را در بین مسلمانان و جامعه مسلمان افغانستان بیان کرد.

آقای «غلام سخی احسانی» مقاله خود با موضوع «ضرورت پیگیری پروسه تقریب مذاهب، با رویکرد الگوی وضعیتی-اقتضایی» را ارائه کرد.

وی با اشاره به وجود گروه‌های مختلف سلفی در افغانستان و رویکرد منفی آنان به تشیع، راهکار مبارزه با این جریانات را تعامل و تقویت با جریانات تصوف در این کشور دانست.

احسانی در این زمینه گفت: جریانات تصوف در افغانستان بسیار قدیمی و ریشه‌دار هستند و در دوران جهاد هم احزابی برای مبارزه با شوروی داشتند. این جریانات که به دلیل آموزه‌هایشان دارای اندیشه مدارا وهمزیستی هستند، تنها جریاناتی هستند که می‌توانند با جریانات سلفی مبارزه کنند.

نفر سوم آقای «علی محمد مبلغ» بود که مقاله خود با موضوع «بررسی نقش جامعه‌پذیری سیاسی در شکل‌گیری طالبان در افغانستان» را ارائه داده بود.

به عقیده وی تفکر طالبان روی دو محور مذهب و قومیت استوار است که البته قومیت در تفکر طالبان به دلیل پشتونوالی بودن حکومت آنان رنگ و بوی بیشتری دارد.

وی در ادامه شاخص‌های پشتونوالی را در این موارد بیان کرد:

قبیله گرایی یا همان پشتون گرایی؛ که نقش پررنگ‌تری از مذهب نزد آنان دارد.

مطلق العنان بودن رئیس قبیله؛ الان رهبر طالبان این نقش را بر عهده دارد و می‌بینیم که هیچ‌کسی نمی‌تواند دربرابر او سخنی بگوید.

خشونت و نظامی‌گری به جای گفت‌وگو؛ برای آنان گفت‌وگو ننگ است و باید از لوله تفنگ حرف زد.

وی در ادامه شاخص‌هایی چون؛ بیگانه ستیزی، احساسات به جای عقلانیت، سنتی بودن رفتارها و خود حق پنداری را برای این حکومت عنوان کرد.

در ادامه ارائه مقالات، آقای «عبدالحکیم وحیدی» مقاله خود با عنوان «بررسی زمینه‌های هم‌گرایی قومی و مذهبی در افغانستان» را در این همایش ارائه داد.

وی در ابتدا این سؤال را مطرح کرد: آیا با وجود مشکلات شدید قومی و مذهبی و فجایع و کشتارهایی که در گذشته به این دلیل صورت گرفته، زمینه هم‌گرایی در افغانستان وجود دارد؟

سپس با پاسخ مثبت به این سوال ادامه داد: وجود جریان‌های معتدل و اعتدالی در افغانستان، از جمله جریانات تصوف در افغانستان زمینه را برای ایجاد هم‌گرایی فراهم می کند.

از نظر وی صوفی‌ها وحدت خواه، مداراطلب و محب اهلبیت(ع) هستند و همین امور آنان را به افرادی معتدل تبدیل کرده است.

وحیدی ادامه داد: دوران جمهوریت هم دورانی بود که مردم تشیع نقش مهمی را در جامعه ایفا کردند، زیرا فضای باز و معتدلی در جامعه حاکم شده بود.

حجت الاسلام «محمدجواد ناطقی» آخرین نفری بود که مقاله خود با عنوان «بازتعریف/عمق‌بخشی انقلاب اسلامی افغانستان(عوامل و فرصت‌ها)» را در این همایش ارائه کرد.

وی گفت شاید برخی تصور کنند در افغانستان انقلابی صورت نگرفته است، اما باید بدانیم در افغانستان انقلابی بزرگ با نتایجی مهم شکل گرفت، اما تداوم نیافت.

ناطقی برخی از نتایج انقلاب افغانستان علیه حکومت کمونیستی این کشور در دهه پنجاه را اینگونه شمرد: خیزش عمومی علیه استکبار و استبداد، فروپاشی نظام دوقطبی جهان، بیداری ملت و شناخت جهان از مردم مسلمان افغانستان.

در ادامه برنامه، پس از ارائه مقالات برگزیده توسط پژوهشگران مذکور، حجت الاسلام حسینی، دبیرعلمی دوره، که این همایش به نوعی اختتامیه دوره آموزش کوتاه مدت «تقریب در افغانستان» بود، به ارائه گزارش درباره دوره و آثار ارائه شده پرداخت.

سخنران اصلی این همایش هم آیت الله عباسی، ریاست جامعه المصطفی العالمیه بود که با تبریک و گرامی‌داشت مناسبتهای ایام، هفته وحدت که گذشت و هفته دفاع مقدس که پیش‌روی است را گرامی داشت و نکاتی درباره جنگ تحمیلی ۸ ساله بیان کرد. وی رهبری حکیمانه امام و مجاهدت جوانانی که حتی از ملیت‌های دیگر بودند را دلیل ناکامی دشمن عنوان کرد.

آیت الله عباسی در ادامه گفت: مسئولان فرهنگی، باید به کشور بزرگ افغانستان که موضوع این همایش است توجه بیشتری داشته باشند و امیدواریم نتایج این همایش مورد استفاده آنان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: منطقه افغانستان کنونی و خراسان قدیم و ماوراءالنهر نقش مهم و بزرگی در فرهنگ اسلامی داشته است و امروز هم می‌تواند نقش بزرگی داشته باشد.

رئیس جامعه المصطفی مهمترین عنصر در شکل‌گیری هویت یک جامعه را «عقیده» دانست و تأکید کرد که این عنصر از زبان و قومیت و جغرافیا تأثیرگذاری بیشتر و نقش مهمتری دارد.

دکتر عباسی ادامه داد: این منطقه از نظر عقیده و باور مسلمان هستند و جزء کشورهای با جمعیت بیش از ۹۹ درصد مسلمان است. همین عنصر می‌تواند چتری بر روی سر اقوام و مذاهب مختلف این کشور باشد و آنان را به وحدت و انسجام برساند. امروز دشمنان ما هم به تفرقه در این زمینه، یعنی ایجاد تفرقه در عقیده و باور اسلامی ما توجه دارند. زیرا مهمترین رقیب تمدن غرب را فرهنگ اسلامی می‌دانند.

آیت الله عباسی عنصر دیگری که نقش مهم ولی کمتری در تقریب و حفظ هویت مردم افغانستان داشته است را «زبان فارسی» دانست و افزود: فرهنگ اسلامی مردم این منطقه با زبان فارسی بوده و محمل فرهنگ این دیار با این زبان انجام شده است. شیعه و سنی این منطقه با همین زبان تفسیر نوشتند و شعر گفتند و ادبیات تولید کردند. این زبان دائما در خدمت فرهنگ اسلامی بوده است و زادگاه این زبان هم خراسان بزرگ بوده است.

در انتهای همایش از چند مقاله برتر به دست آیت الله عباسی، آیت الله صالحی، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان و حجت الاسلام و المسلمین شاکری، رئیس موسسه آموزش های کوتاه مدت جامعه المصطفی تقدیر به عمل آمد.

.............

پایان پیام/