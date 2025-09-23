با وجود شرایط سخت فعالیت علمی المصطفی در افغانستان با رویکرد تقریبی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر «سید عبدالحمید ثابت»، رئیس دانشگاه المصطفی در افغانستان، در نشست خبری «همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی در افغانستان» که در قم برگزار شد، به تبیین ضرورت و اهداف برگزاری این رویداد علمی در افغانستان پرداخت.
دکتر ثابت در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: «جامعه بشری به طور عام و بهخصوص جوامع اسلامی، بیش از هر زمان دیگری به اندیشههای بزرگانی مثل علامه مصباح(ره) نیاز دارند. جامعه علمی در کشورهای اسلامی، واقعاً نیاز حیاتی به طرح و ارائه اندیشههای دینی و بنیادین امثال ایشان دارد».
وی با بینظیر خواندن جایگاه علامه مصباح) در آسمان اندیشههای علوم انسانی اسلامی، تأکید کرد: «طرح این اندیشهها، جدای از بزرگداشت شخصیت علمی و فرهنگی ایشان، باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد و نباید به مرزهای داخلی ایران محدود شود».
افغانستان؛ بستری مناسب برای ترویج علوم انسانی اسلامی
رئیس جامعة المصطفی، افغانستان را به دلیل وجود زمینههای متعدد، بستری مناسب برای این امر دانست و افزود: «قرابت زبانی و فرهنگی با ایران، حضور میلیونی مهاجران افغانستانی در ایران و استقبال گسترده ملت افغانستان از تحصیلات دینی، زمینه خیلی خوبی را فراهم کرده است». وی همچنین حضور تربیتیافتگان مؤسسه امام خمینی(ره) و شاگردان مستقیم علامه مصباح(ره) در افغانستان را عاملی مؤثر در گسترش این اندیشهها خواند.
ایشان با معرفی دانشگاه المصطفی در افغانستان به عنوان یک مرکز علمی دارای مجوز رسمی که نزدیک به ۱۵ سال فعالیت دارد و میزبان بیش از ۱۱۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم انسانی است، به پتانسیل بالای حوزههای علمیه در این کشور اشاره کرد و گفت: «در افغانستان بیش از ۱۰ هزار طلبه و ۳۰۰ مدرسه علمیه وجود دارد که جامعة المصطفی با تعداد زیادی از آنها همکاری داشته و این همایش میتواند این توان بالقوه را به فعل تبدیل کند».
تربیت نیروی انسانی؛ دستاورد علامه مصباح
دکتر ثابت یکی از دستاوردهای بسیار مهم و خدمات شگرف علامه مصباح را «تربیت نیروی انسانی کارآمد» در زمینههای مختلف علمی، از جمله علوم انسانی اسلامی، دانست. وی تصریح کرد: «در افغانستان هم شاهد حضور برخی از این نیروها هستیم که منشأ خدمات علمی و فرهنگی هستند. این نظامسازی که علامه مصباح داشتند، امروز دستاوردهای خود را در جهان اسلام و بهخصوص در افغانستان نشان میدهد». ایشان افزود که اخیراً تعدادی از دانشآموختگان مؤسسه امام خمینی(ره) به کادر رسمی و علمی دانشگاه المصطفی در افغانستان پیوستهاند.
اذعان به شرایط سخت و کنترل شدید تحت حاکمیت طالبان
رئیس جامعة المصطفی در پاسخ به سؤالی درباره چالشهای فعالیت علمی در افغانستان، به صراحت به شرایط دشوار حاکم بر این کشور اشاره کرد و گفت: «ببینید ما در ایران نسبت به افغانستان یک ذهنیتی وجود داریم که با واقعیت آن چه که در داخل افغانستان است بعضاً تطبیق دقیق ندارد». وی در ادامه افزود که با وجود این، فعالیتهای علمی در «شرایط سخت، با نظارت دقیق و کنترل شدید» دنبال میشود.
همچنین اظهار داشت: «با رویکرد تقریبی، اخوتی و تأکید بر وحدت ملی و اسلامی، توانستهایم تمام کارهای علمی خود را به خوبی پیش ببریم».
وی با اشاره به وجود نگاهی مشترک با حکومت فعلی، افزود: «آنها به علوم انسانی غربی به شدت بدبین هستند؛ البته ما در جلسات عرض میکنیم که نباید به "لا اله" (نفی علوم انسانی غربی) اکتفا کرد، بلکه باید "الا الله" (اثبات علوم انسانی اسلامی) را نیز داشته باشیم. این زمینه مشترک باعث استقبال آنها شده است».
ممنوعیت تحصیل بانوان؛ مشکلی که باید برطرف شود
دکتر ثابت در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از مهمترین معضلات جامعه افغانستان تحت حاکمیت طالبان، یعنی ممنوعیت تحصیلات عالی برای زنان، اشاره کرد و گفت: «بحث آموزش [برای بانوان] فعلاً هنوز اونجا مطرح نیست... تحصیل را فعلاً منع کردهاند و تو این چند سال امیدواریم که این مشکل هم برطرف بشه».
با وجود این محدودیت شدید، وی تأکید کرد که بانوان تحصیلکرده از فعالیت علمی باز نماندهاند و در این همایش نیز مشارکت دارند: «ما به حمدالله اونجا از نظر مشارکت بانوان مشکلی نیست... یا اساتید در حوزه هستن، دارن تدریس میکنن مدارس دخترانه... و یا در زمینههای علمی پژوهشی فعالیت دارن. اینهاهم با ما همراهی داشتن و مقاله هم ارائه کردهاند».
این همایش در حالی با مشارکت گسترده مراکز حوزوی و دانشگاهی افغانستان برگزار میشود که جامعه علمی و فرهنگی این کشور، بهویژه زنان و دختران، با محدودیتهای بیسابقهای از سوی حکومت طالبان مواجه هستند.
